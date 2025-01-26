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Премьер-лига: "Нефтчи" проиграл "Араз-Нахчывану"

Премьер-лига: "Нефтчи" проиграл "Араз-Нахчывану" Бакинский "Нефтчи" в выездном матче 20-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу проиграл "Араз-Нахчывану.
Футбол
26 января 2025 г. 18:09
Премьер-лига: Нефтчи проиграл Араз-Нахчывану

Бакинский "Нефтчи" в выездном матче 20-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу проиграл "Араз-Нахчывану.

Как сообщает Report, встреча на "Лив Бона Деа Арене" в Баку, где нахчыванская команда проводит домашние матчи, завершилась со счетом 2:1.

Счет на 29-й минуте открыли хозяева, отличился Вандерсон Мело. На 64-й минуте Роман Мачадо увеличил преимущество нахчыванцев. Единственный мяч "Нефтчи" на 67-й минуте забил Филип Озобич.

После этого результата "Араз-Нахчыван" набрал 42 очка и закрепился на второй строчке турнирной таблицы, в активе "нефтяников" 18 баллов, они занимают 7-е место в чемпионате страны.

Отметим, что в последней встрече тура "Карабах" встретится с "Туран Товуз", старт запланирован на 18:30. В предыдущих матчах "Зиря" обыграла на выезде "Шамахы" со счетом 2:1, "Сабаил" дома оказался сильнее "Кяпаз" - 1:0, а в матче "Сабах" - "Сумгайыт" была зафиксирована безголевая ничья.

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Версия на азербайджанском языке "Neftçi" "Araz-Naxçıvan"a məğlub olub

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