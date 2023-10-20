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Премьер-лига: "Нефтчи" прервал беспроигрышную серию "Сабаила"

Премьер-лига: "Нефтчи" прервал беспроигрышную серию "Сабаила" В Премьер-лиге Азербайджана по футболу состоялась очередная игра 10-го тура.
Футбол
20 октября 2023 г. 23:08
Премьер-лига: Нефтчи прервал беспроигрышную серию Сабаила

В Премьер-лиге Азербайджана по футболу состоялась очередная игра 10-го тура.

Как сообщает Report, бакинский "Сабаил" в столичном дерби принимал Нефтчи.

Встреча завершилась победой гостей со счетом 2:4.

В составе хозяев отметились Давид Гомис (2') и Александр Рамалингом (79'). За "Нефтчи" голы забили Азер Алиев (12'), Ата Джабеер (45+3'), Юрий Матиас (87) и Рахман Гаджиев (90+4).

Благодаря этому результату "черно-белые", увеличившие запас очков до 15, поднялись на четвертое место в турнирной таблице. "Моряки", чья беспроигрышная серия из шести игр прервалась, остались на третьем месте с 17 очками.

Отметим, что в стартовой игре тура "Туран Товуз" и "Карабах" сыграли вничью (2:2). Матчи "Кяпаз" - "Зиря", "Сабах" - "Сумгайыт" будут проведены 21 октября, а "Габала" - "Араз-Нахчыван" днем позже.

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Версия на азербайджанском языке Premyer Liqa: “Neftçi” “Səbail”in məğlubiyyətsiz oyunlar seriyasına son qoyub

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