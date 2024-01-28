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Премьер-лига: "Нефтчи" обыграл "Габалу" и поднялся на второе место в турнирной таблице

Премьер-лига: "Нефтчи" обыграл "Габалу" и поднялся на второе место в турнирной таблице В Премьер-лиге Азербайджана по футболу подведены итоги 20-го тура.
Футбол
28 января 2024 г. 19:43
Премьер-лига: Нефтчи обыграл Габалу и поднялся на второе место в турнирной таблице

В Премьер-лиге Азербайджана по футболу подведены итоги 20-го тура.

Как сообщает Report, в заключительном матче, который прошел в Баку, местный "Нефтчи" принимал "Габалу" из одноименного города.

Игра завершилась победой хозяев со счетом 3:1.

Счет был открыт на 61-й минуте, капитан "Нефтчи" Эмин Махмудов реализовал пенальти, спустя 6 минут Диего Вальдес увеличил разницу до двух мячей. На 87-й минуте игры Эмиль Сафаров забил гол престижа гостей. На 5-й добавленной к основному времени матча минуте Брайан Морено оформил итоговый счет - 3:1.

После этого результата "Нефтчи", увеличивший количество очков до 32, поднялся на 2-е место. Габалинцы идут на последнем, 10-м месте, у них в активе 14 очков.

Отметим, что в других играх тура "Сумгайыт" сыграл вничью с "Араз-Нахчываном" (1:1), "Туран Товуз" оказался сильнее "Сабаил" (3:1), "Карабах" одержал победу над "Кяпазом" со счетом 2:1, а "Сабах" минимально обыграл "Зиря".

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Версия на азербайджанском языке Premyer Liqa: "Neftçi" "Qəbələ"ni məğlub edərək ikinci pilləyə yüksəlib

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