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Премьер-лига: "Нефтчи" на выезде обыграл "Габалу"

Премьер-лига: "Нефтчи" на выезде обыграл "Габалу" В Премьер-лиге Азербайджана по футболу состоялся очередной матч 12-го тура.
Футбол
5 ноября 2023 г. 18:41
Премьер-лига: Нефтчи на выезде обыграл Габалу

В Премьер-лиге Азербайджана по футболу состоялся очередной матч 12-го тура.

Как сообщает Report, бакинский "Нефтчи" на выезде сыграл с "Габалой".

Судьбу матча решили два гола, забитые во втором тайме. На 60-й минуте Диего Вальдес забил первый мяч гостей, на 90+4-й минуте Рахман Гаджиев установил окончательный счет в игре - 0:2.

Благодаря этому результату "Нефтчи" увеличил число очков в активе до 18 и поднялся на 5-ю строчку турнирной таблицы, "Габала" занимает 9-е место (8 очков).

Отметим, что в предыдущих играх тура "Сабаил" обыграл "Туран Товуз" (2:1), "Карабах" разгромил "Кяпаз" (7:1), а "Сумгайыт" оказался сильнее "Араз-Нахчывана" (2:0).

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Версия на азербайджанском языке Premyer Liqa: “Neftçi” “Qəbələ”ni səfərdə məğlub edib

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