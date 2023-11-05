Премьер-лига: "Нефтчи" на выезде обыграл "Габалу"

В Премьер-лиге Азербайджана по футболу состоялся очередной матч 12-го тура.

В Премьер-лиге Азербайджана по футболу состоялся очередной матч 12-го тура.

Как сообщает Report , бакинский "Нефтчи" на выезде сыграл с "Габалой".

Судьбу матча решили два гола, забитые во втором тайме. На 60-й минуте Диего Вальдес забил первый мяч гостей, на 90+4-й минуте Рахман Гаджиев установил окончательный счет в игре - 0:2.

Благодаря этому результату "Нефтчи" увеличил число очков в активе до 18 и поднялся на 5-ю строчку турнирной таблицы, "Габала" занимает 9-е место (8 очков).

Отметим, что в предыдущих играх тура "Сабаил" обыграл "Туран Товуз" (2:1), "Карабах" разгромил "Кяпаз" (7:1), а "Сумгайыт" оказался сильнее "Араз-Нахчывана" (2:0).