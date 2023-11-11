Премьер-лига: "Нефтчи" на домашней арене проиграл "Сумгайыту"

В Премьер-лиге Азербайджана по футболу состоялась очередная игра 13-го тура.

В Премьер-лиге Азербайджана по футболу состоялась очередная игра 13-го тура.

Как передает Report , в первой встрече дня бакинский "Нефтчи" принял "Сумгайыт" из одноименного города.

Матч завершился победой гостей со счетом 1:2.

Счет на 35-й минуте открыл "Нефтчи", отличился Атаа Джабер. Статус-кво в игре восстановил Масаки Мурата на 56-й минуте. Спустя 13 минут Рой Кехат забил второй и победный гол "Сумгайыта".

После этого результата сумгайытцы увеличили число очков в активе до 21 и поднялись на третью строчку турнирной таблицы, опередив "Сабаил" по дополнительным показателям. "Черно-белые" идут на шестом месте с 18 очками.

Отметим, что во втором матче дня "Туран Товуз" примет "Сабах". Встречи "Зиря" - "Габала" и "Карабах" - "Сабаил" пройдут 12 ноября. Вчера в стартовой игре тура "Кяпаз" минимально обыграл "Араз-Нахчыван" – 1:0.