Премьер-лига: "Нефтчи" и "Карабах" встретятся в центральном матче IX тура

Сегодня завершится IX тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.
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Матч на "Нефтчи Арене" начнется в 19:30. "Скакуны" набрали 16 очков и занимают третью строчку турнирной таблицы, "Нефтчи" с 12 очками идет пятым.
До этого "Сумгайыт" примет на "Капитал Банк Арене" гянджинский "Кяпаз". Хозяева сыграли на один матч меньше соперника и занимает седьмое место в чемпионате (8 очков), а региональный клуб с пятью очками занимает 10-е место.
Премьер-лига Азербайджана
IX тур
8 октября
16:30. "Сумгайыт" – "Кяпаз"
Судьи: Эмин Алиев, Эльшад Абдуллаев, Парвин Талыбов, Фарид Гаджиев
Судья-инспектор: Орхан Мамедов
Представитель АФФА: Руфат Амиров
"Капитал Банк Арена"
19:30. "Нефтчи" – "Карабах"
Судьи: Рашад Ахмедов, Раиль Рамазанов, Вусал Мамедов, Рауф Аллахвердиев
Судья-инспектор: Бабек Гулиев
Представитель АФФА: Эльчин Мамедов
"Нефтчи Арена".
Отметим, что в других матчах IХ тура "Зиря" одолела "Туран Товуз" (2:1), "Сабаил" выиграл у "Габалы" (1:0). В матче "Сабах" – "Араз-Нахчыван" победитель не определился – 1:1.