Премьер-лига: "Нефтчи" и "Карабах" встретятся в центральном матче IX тура

Сегодня завершится первый круг Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Сегодня завершится IX тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report , в центральном матче тура встретятся бакинский "Нефтчи" и агдамский "Карабах".

Матч на "Нефтчи Арене" начнется в 19:30. "Скакуны" набрали 16 очков и занимают третью строчку турнирной таблицы, "Нефтчи" с 12 очками идет пятым.

До этого "Сумгайыт" примет на "Капитал Банк Арене" гянджинский "Кяпаз". Хозяева сыграли на один матч меньше соперника и занимает седьмое место в чемпионате (8 очков), а региональный клуб с пятью очками занимает 10-е место.

Премьер-лига Азербайджана

IX тур

8 октября

16:30. "Сумгайыт" – "Кяпаз"

Судьи: Эмин Алиев, Эльшад Абдуллаев, Парвин Талыбов, Фарид Гаджиев

Судья-инспектор: Орхан Мамедов

Представитель АФФА: Руфат Амиров

"Капитал Банк Арена"

19:30. "Нефтчи" – "Карабах"

Судьи: Рашад Ахмедов, Раиль Рамазанов, Вусал Мамедов, Рауф Аллахвердиев

Судья-инспектор: Бабек Гулиев

Представитель АФФА: Эльчин Мамедов

"Нефтчи Арена".

Отметим, что в других матчах IХ тура "Зиря" одолела "Туран Товуз" (2:1), "Сабаил" выиграл у "Габалы" (1:0). В матче "Сабах" – "Араз-Нахчыван" победитель не определился – 1:1.