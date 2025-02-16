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Премьер-лига: "Нефтчи" и "Карабах" сойдутся в матче 23-го тура

Премьер-лига: "Нефтчи" и "Карабах" сойдутся в матче 23-го тура Бакинский "Нефтчи" примет агдамский "Карабах" в матче 23-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.
Футбол
16 февраля 2025 г. 09:01
Премьер-лига: Нефтчи и Карабах сойдутся в матче 23-го тура

Бакинский "Нефтчи" примет агдамский "Карабах" в матче 23-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report, встречу будет судить рефери Раван Гамзазаде, стартовый свисток прозвучит в 19:00.

Агдамцы лидируют в чемпионате страны, набрав 53 очка, у "нефтяников" в активе 24 балла и 6-я позиция в турнирной таблице.

Премьер-лига Азербайджана
III круг, 23-й тур
16 февраля

16:00. "Туран Товуз" – "Араз-Нахчыван"
Судьи: Алияр Агаев, Зейнал Зейналов, Акиф Амирали, Кямранбей Рагимов.
VAR: Рауф Джабаров.
AVAR: Рахиль Рамазанов.
Судья-инспектор: Анар Салманов.
Представитель АФФА: Сеймур Салимли.
Товузский городской стадион.

19:00. "Нефтчи" – "Карабах"
Судьи: Раван Гамзазаде, Джамиль Гулиев, Зохраб Аббасов, Фарид Гаджиев.
VAR: Ниджат Исмаиллы.
AVAR: Эльшад Абдуллаев.
Судья-инспектор: Бабек Гулиев.
Представитель АФФА: Эркин Гусейнов.
"Нефтчи Арена", Баку.

Отметим, что накануне "Зиря" на выезде разгромила "Сумгайыт" со счетом 3:0. Итоги тура будут подведены 17 февраля.

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Версия на азербайджанском языке Premyer Liqa: "Neftçi" bu gün "Qarabağ"la üz-üzə gələcək

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