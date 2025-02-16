Премьер-лига: "Нефтчи" и "Карабах" сойдутся в матче 23-го тура

Бакинский "Нефтчи" примет агдамский "Карабах" в матче 23-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Бакинский "Нефтчи" примет агдамский "Карабах" в матче 23-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report , встречу будет судить рефери Раван Гамзазаде, стартовый свисток прозвучит в 19:00.

Агдамцы лидируют в чемпионате страны, набрав 53 очка, у "нефтяников" в активе 24 балла и 6-я позиция в турнирной таблице.

Премьер-лига Азербайджана

III круг, 23-й тур

16 февраля

16:00. "Туран Товуз" – "Араз-Нахчыван"

Судьи: Алияр Агаев, Зейнал Зейналов, Акиф Амирали, Кямранбей Рагимов.

VAR: Рауф Джабаров.

AVAR: Рахиль Рамазанов.

Судья-инспектор: Анар Салманов.

Представитель АФФА: Сеймур Салимли.

Товузский городской стадион.

19:00. "Нефтчи" – "Карабах"

Судьи: Раван Гамзазаде, Джамиль Гулиев, Зохраб Аббасов, Фарид Гаджиев.

VAR: Ниджат Исмаиллы.

AVAR: Эльшад Абдуллаев.

Судья-инспектор: Бабек Гулиев.

Представитель АФФА: Эркин Гусейнов.

"Нефтчи Арена", Баку.

Отметим, что накануне "Зиря" на выезде разгромила "Сумгайыт" со счетом 3:0. Итоги тура будут подведены 17 февраля.