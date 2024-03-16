О нас

Премьер-лига: "Кяпяз" и "Габала" проведут выездной матч

Премьер-лига: "Кяпяз" и "Габала" проведут выездной матч Продолжается XXVII тур Премьер-лиги Азербайджана.
Футбол
16 марта 2024 г. 09:40
Премьер-лига: Кяпяз и Габала проведут выездной матч

Продолжается XXVII тур Премьер-лиги Азербайджана.

Как сообщает Report, сегодня пройдут еще две игры.

На Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова состоится домашний матч "Зиря". Подопечные Рашада Садыгова сыграют против клуба "Кяпяз". В настоящее время "Зиря" занимает 6-ое место с 36 очками, а "Кяпяз" расположился на 9-ом месте с 27 очками.

Второй матч тура пройдет между клубами "Араз-Нахчыван" и "Габала". "Араз-Нахчыван" занимает в турнирной таблице 8-ое место с 31 очком, а "Габала" является аутсайдером чемпионата, имея в активе 15 очков.

В стартовом матче тура "Нефтчи" с крупным счетом обыграл "Сабаил" (3:0). Матчи "Туран Товуз" - "Карабах" и "Сумгайыт" - "Сабах" пройдут 17 марта.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Premyer Liqa: “Kəpəz” və “Qəbələ” bu gün səfər oyununa çıxacaqlar

Другие новости из категории

Стали известны сроки восстановления игрока Барселоны Педри
Стали известны сроки восстановления игрока "Барселоны" Педри
16 марта 2024 г. 06:58
Председатель: АФФА продолжит реализацию инфраструктурных проектов в регионах Азербайджана
Председатель: АФФА продолжит реализацию инфраструктурных проектов в регионах Азербайджана
15 марта 2024 г. 19:07
Легендарный немецкий футболист: Игра Карабах - Байер 04 запомнится надолго
Легендарный немецкий футболист: Игра "Карабах" - "Байер 04" запомнится надолго
15 марта 2024 г. 10:49
Рейтинг УЕФА: Азербайджан завершил сезон на 27-м месте
Рейтинг УЕФА: Азербайджан завершил сезон на 27-м месте
15 марта 2024 г. 09:26
Клопп назвал игрока, которому разрешил не обороняться
Клопп назвал игрока, которому разрешил не обороняться
15 марта 2024 г. 04:41
Байер 04: Мы с большим уважением относимся к Карабаху
"Байер 04": Мы с большим уважением относимся к "Карабаху"
15 марта 2024 г. 03:53
Гурбан Гурбанов: Игры в Лиге Европы стали для нас большим опытом
ФотоГурбан Гурбанов: Игры в Лиге Европы стали для нас большим опытом
15 марта 2024 г. 03:19
Лига конференций: Известны все восемь участников 1/4 финала
Лига конференций: Известны все восемь участников 1/4 финала
15 марта 2024 г. 02:52
Стали известны все участники 1/4 финала Лиги Европы
Стали известны все участники 1/4 финала Лиги Европы
15 марта 2024 г. 02:20
Лига Европы: Карабах в меньшинстве минимально уступил Байеру
Лига Европы: "Карабах" в меньшинстве минимально уступил "Байеру"
15 марта 2024 г. 01:59

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi