Премьер-лига: "Кяпяз" и "Габала" проведут выездной матч

Продолжается XXVII тур Премьер-лиги Азербайджана.

Продолжается XXVII тур Премьер-лиги Азербайджана.

Как сообщает Report, сегодня пройдут еще две игры.

На Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова состоится домашний матч "Зиря". Подопечные Рашада Садыгова сыграют против клуба "Кяпяз". В настоящее время "Зиря" занимает 6-ое место с 36 очками, а "Кяпяз" расположился на 9-ом месте с 27 очками.

Второй матч тура пройдет между клубами "Араз-Нахчыван" и "Габала". "Араз-Нахчыван" занимает в турнирной таблице 8-ое место с 31 очком, а "Габала" является аутсайдером чемпионата, имея в активе 15 очков.

В стартовом матче тура "Нефтчи" с крупным счетом обыграл "Сабаил" (3:0). Матчи "Туран Товуз" - "Карабах" и "Сумгайыт" - "Сабах" пройдут 17 марта.