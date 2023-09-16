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Премьер-лига: "Кяпаз" примет "Сабаил", "Араз-Нахчыван" сыграет с "Нефтчи"

Премьер-лига: "Кяпаз" примет "Сабаил", "Араз-Нахчыван" сыграет с "Нефтчи" Сегодня в азербайджанской Премьер-лиге по футболу будут сыграны два матча VI тура.
Футбол
16 сентября 2023 г. 09:49
Премьер-лига: Кяпаз примет Сабаил, Араз-Нахчыван сыграет с Нефтчи

Сегодня в азербайджанской Премьер-лиге по футболу будут сыграны два матча VI тура.

Как сообщает Report, первый матч состоится между "Кяпазом" и "Сабаилом".

Представитель Гянджи с четырмя очками расположился на 9-м месте, "моряки" с семью очками занимают шестое место. Команды встречались в чемпионатах страны восемь раз. В трех из них победу одержал "Кяпаз", а в четырех - "Сабаил". Один матч был сыгран вничью. По соотношению мячей гости имеют минимальное преимущество - 11:10.

В другом матче сегодняшнего дня "Араз-Нахчыван" примет "Нефтчи". "Черно-белые" с восемью очками занимают третье место, а представитель Нахчывана с семью очками - седьмое. Команды встречались в чемпионатах страны четыре раза. В трех из них победу одержал "Нефтчи", 1 игра завершилась вничью. Хозяева поля не смогли забить бакинцам и пропустили 16 мячей.

Азербайджанская Премьер-Лига

VI тур

16:00. “Кяпаз" – "Сабаил”
Судьи: Раван Хамзазаде, Намиг Гусейнов, Ширмамед Мамедов, Ровшан Раджабов
Судья-инспектор: Рагим Гасанов
Представитель АФФА: Эркин Гусейнов
Гянджинский городской стадион

18:00. ”Араз-Нахчыван" - "Нефтчи"
Судьи: Ингилаб Мамедов, Парвин Талыбов, Камран Байрамов, Али Алиев
Судья-инспектор: Рамиль Диниев
Представитель АФФА: Эльданиз Мусаев
"Далга Арена”

Отметим, что в первом матче тура "Зира" обыграла "Сумгайыт" со счетом 1:0. Матчи "Туран Товуз" - "Габала" и "Карабах" - "Сабах" состоятся 17 сентября.

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Версия на азербайджанском языке Premyer Liqa: "Kəpəz" "Səbail"lə, "Neftçi" "Araz-Naxçıvan"la üz-üzə gələcək

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