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Премьер-лига: "Кяпаз" проиграл "Зиря"

Премьер-лига: "Кяпаз" проиграл "Зиря" Гянджинский "Кяпаз" крупно проиграл бакинской "Зиря" в домашнем матче 16-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.
Футбол
8 декабря 2024 г. 18:16
Премьер-лига: Кяпаз проиграл Зиря

Гянджинский "Кяпаз" крупно проиграл бакинской "Зиря" в домашнем матче 16-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report, встреча на Товузском городском стадионе завершилась со счетом 0:4.

Гости открыли счет на 32-й минуте, отличился Салифу Сума. До перерыва бакинцы еще раз поразили ворота хозяев, на 45+2-й минуте Георгий Папунашвили удачно замкнул передачу товарища по команде. На 48-й минуте встречи Исса Джибрила довел счет до разгромного. Последний гол в матче забил Эльчин Алиджанов на 73-й минуте.

После этой победы "Зиря" увеличила число очков в активе до 26 и закрепилась на четвертой строчке турнирной таблицы. "Кяпаз" заработал 10 баллов и занимает предпоследнее, 9-е место в чемпионате страны.

Отметим, что в предыдущих матчах тура "Араз-Нахчыван" на выезде обыграл "Сабаил" со счетом 2:0, в противостоянии "Сабах" и "Карабах" победитель не определился - 1:1.

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