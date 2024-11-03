Премьер-лига: "Кяпаз" обыграл "Сабаил" в домашнем матче 12-го тура

Гянджинский "Кяпаз" одержал победу над бакинским "Сабаил" в домашнем матче 12-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.
Как сообщает
Единственный гол на 90+5-й минуте забил Джамал Джафаров.
Последний матч тура проходит в эти минуты на стадионе имени Мехди Гусейнзаде в Сумгайыте. Местный клуб принимает столичный "Сабах", после перерыва счет не открыт.
Отметим, что в предыдущих играх тура "Нефтчи" проиграл дома "Араз-Нахчывану" - 0:1, в матче "Туран-Товуз" - "Карабах" голов забито не было, а "Зиря" на выезде уверенно обыграла "Шамахы" - 0:2.