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Премьер-лига: "Кяпаз" обыграл "Сабаил" в домашнем матче 12-го тура

Премьер-лига: "Кяпаз" обыграл "Сабаил" в домашнем матче 12-го тура Гянджинский "Кяпаз" одержал победу над бакинским "Сабаил" в домашнем матче 12-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.
Футбол
3 ноября 2024 г. 19:55
Премьер-лига: Кяпаз обыграл Сабаил в домашнем матче 12-го тура

Гянджинский "Кяпаз" одержал победу над бакинским "Сабаил" в домашнем матче 12-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report, встреча на Товузском городском стадионе Товуза завершилась победой номинальных хозяев со счетом 1:0.

Единственный гол на 90+5-й минуте забил Джамал Джафаров.

Последний матч тура проходит в эти минуты на стадионе имени Мехди Гусейнзаде в Сумгайыте. Местный клуб принимает столичный "Сабах", после перерыва счет не открыт.

Отметим, что в предыдущих играх тура "Нефтчи" проиграл дома "Араз-Нахчывану" - 0:1, в матче "Туран-Товуз" - "Карабах" голов забито не было, а "Зиря" на выезде уверенно обыграла "Шамахы" - 0:2.

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Версия на азербайджанском языке Premyer Liqa: "Kəpəz" "Səbail" üzərində qələbə qazanıb

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