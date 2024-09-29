Премьер-лига: "Карабах" встретится с "Сабахом"

Сегодня в VIII туре Азербайджанской Премьер-лиги "Карабах" встретится с "Сабахом".
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Агдамский клуб, проведя на одну игру меньше, занимает второе место с 15 очками, в то время как столичная команда с 14 очками находится на четвертой позиции.
В первом матче дня "Туран Товуз" сыграет в гостях против "Шамахы". Этот поединок стартует в 16:00. "Туран Товуз" занимает пятое место с 14 очками, а хозяева, также проведя на одну игру меньше, находятся на шестой позиции с 11 очками.
Азербайджанская Премьер-лига
VIII тур
29 сентября (воскресенье)
16:00. "Шамаха" – "Туран Товуз"
Судьи: Турал Курбанов, Рахман Имами, Зохраб Аббасов, Элвин Байрамов
VAR: Ниджат Исмаиллы
AVAR: Зейнал Зейналов
Инспектор судей: Анар Салманов
Представитель АФФА: Нариман Ахундов
Шамахинский городской стадион
19:00. "Карабах" – "Сабах"
Судьи: Ингилаб Мамедов, Намик Гусейнов, Рахил Рамазанов, Акбер Ахмедов
VAR: Алияр Агаев
AVAR: Реван Гамзазаде
Инспектор судей: Омар Пашаев
Представитель АФФА: Эльгиз Аббасов
Стадион "Азерсун Арена"
Напомним, что в предыдущих матчах тура "Араз-Нахчыван" обыграл "Сабаил" со счетом 3:2, "Зиря" победила "Кяпяз" 3:0, а в матче "Нефтчи" и "Сумгайыта" победитель не был выявлен — 1:1.