Премьер-лига: "Карабах" встретится с "Сабахом"

Сегодня в VIII туре Азербайджанской Премьер-лиги "Карабах" встретится с "Сабахом".

Сегодня в VIII туре Азербайджанской Премьер-лиги "Карабах" встретится с "Сабахом".

Как сообщает Report , матч пройдет на стадионе "Азерсун Арена" и начнется в 19:00.

Агдамский клуб, проведя на одну игру меньше, занимает второе место с 15 очками, в то время как столичная команда с 14 очками находится на четвертой позиции.

В первом матче дня "Туран Товуз" сыграет в гостях против "Шамахы". Этот поединок стартует в 16:00. "Туран Товуз" занимает пятое место с 14 очками, а хозяева, также проведя на одну игру меньше, находятся на шестой позиции с 11 очками.

Азербайджанская Премьер-лига

VIII тур

29 сентября (воскресенье)

16:00. "Шамаха" – "Туран Товуз"

Судьи: Турал Курбанов, Рахман Имами, Зохраб Аббасов, Элвин Байрамов

VAR: Ниджат Исмаиллы

AVAR: Зейнал Зейналов

Инспектор судей: Анар Салманов

Представитель АФФА: Нариман Ахундов

Шамахинский городской стадион

19:00. "Карабах" – "Сабах"

Судьи: Ингилаб Мамедов, Намик Гусейнов, Рахил Рамазанов, Акбер Ахмедов

VAR: Алияр Агаев

AVAR: Реван Гамзазаде

Инспектор судей: Омар Пашаев

Представитель АФФА: Эльгиз Аббасов

Стадион "Азерсун Арена"

Напомним, что в предыдущих матчах тура "Араз-Нахчыван" обыграл "Сабаил" со счетом 3:2, "Зиря" победила "Кяпяз" 3:0, а в матче "Нефтчи" и "Сумгайыта" победитель не был выявлен — 1:1.