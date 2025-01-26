Премьер-лига: "Карабах" уступил "Туран Товузу"

"Карабах" уступил "Туран Товузу" в матче премьер-лиги Азербайджана.

"Карабах" уступил "Туран Товузу" в матче премьер-лиги Азербайджана.

Как сообщает Report, команда под руководством главного тренера Гурбана Гурбанова проиграла в матче 20-го тура представителю Товуза.

Встреча завершилась победой гостей со счетом 2:1.

В составе агдамского клуба на 7-й минуте отличился Муса Гурбанлы. Однако новый трансфер гостей Кауан Мартинс Де Паула на 89-й минуте сравнял счет, а на 90+4-й минуте Отто Джон принес победу "Турану", огорчив "скакунов".

После этого матча "Карабах" остается лидером с 50 очками, в то время как товузский клуб занимает четвертую позицию с 35 очками.

Отметим, что в первом матче дня "Нефтчи" проиграл "Араз-Нахчывану" со счетом 1:2. В других играх "Зире" обыграл "Шамахы" в гостях 2:1, "Сабах" и "Сумгайыт" завершили матч без голов, а "Себаиль" дома одержал минимальную победу над "Кяпязом" — 1:0.