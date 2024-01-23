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Премьер-лига: "Карабах" укрепил лидерство в турнирной таблице

Премьер-лига: "Карабах" укрепил лидерство в турнирной таблице Агдамский "Карабах" укрепил лидерство в турнирной таблице после победы над "Араз-Нахчываном" в последней игре 19-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.
Футбол
23 января 2024 г. 21:14
Премьер-лига: Карабах укрепил лидерство в турнирной таблице

Агдамский "Карабах" укрепил лидерство в турнирной таблице после победы над "Араз-Нахчываном" в последней игре 19-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report, встреча на Республиканском стадионе имени Тофига Бахрамова в Баку завершилась со счетом 3:1.

На 6-й минуте игрок гостей Нуман Курдич забил автогол. Спустя 15 минут Абдулла Зубир в составе "скакунов" увеличил разницу до двух мячей. Французский полузащитник оформил дубль на 61-й минуте, забив третий гол своей команды. "Араз-Нахчывану" удалось отыграть только один из пропущенных мячей, на 71-й минуте отличился Мохаммед Кадири.

"Карабах" увеличил количество очков до 44 и укрепил свое лидерство, нахчыванцы опустились на шестую строчку турнирной таблицы, они набрали 26 очков.

Отметим, что в матчах тура "Сабах" – "Нефтчи" и "Сабаил" – "Зира" команды не смогли отрыть счет, в западном дерби "Кяпаз" одолел "Туран Товуз" (2:1), а в другом матче "Сумгайыт" оказался сильнее "Габалы" (1:0).

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Версия на азербайджанском языке Premyer Liqa: "Qarabağ" liderliyini bir qədər də möhkəmlədib

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