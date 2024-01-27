Премьер-лига: "Карабах" сыграет с "Кяпазом", "Зиря" примет "Сабах"

Сегодня состоятся еще два матча 20-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.
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Во втором противостоянии дня "Зиря" примет "Сабах". Хозяева идут вторыми с 30 очками, гости располагаются на 8-м месте, они набрали 23 очка.
Премьер-лига Азербайджана
ХХ тур
15:00. "Кяпаз" — "Карабах"
Судьи: Ниджат Исмаиллы, Эйюб Ибрагимов, Зохраб Аббасов, Ислам Мамедов
Судья-инспектор: Орхан Мамедов
Представитель АФФА: Мубариз Гусейнов
Габалинский городской стадион
17:30. "Зиря" — "Сабах"
Судьи: Рауф Джабаров, Намиг Гусейнов, Муслим Алиев, Эльчин Масиев
Судья-инспектор: Рамиль Диниев
Представитель АФФА: Эльчин Мамедов
Стадион спорткомплекса Зиря.
Отметим, что в первом матче тура "Туран Товуз" дома обыграл "Сабаил" – 3:1, остальные игры 20-го тура будут проведены 28 января.