Премьер-лига: "Карабах" сыграет с "Кяпазом", "Зиря" примет "Сабах"

Сегодня состоятся еще два матча 20-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Сегодня состоятся еще два матча 20-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report , в первой встрече дня действующий чемпион "Карабах" на выезде сыграет с "Кяпазом". Представитель Агдама является лидером турнирной таблицы, у него в активе 44 очка, гянджинский клуб набрал 17 баллов и занимает 9-ю строчку.

Во втором противостоянии дня "Зиря" примет "Сабах". Хозяева идут вторыми с 30 очками, гости располагаются на 8-м месте, они набрали 23 очка.

Премьер-лига Азербайджана

ХХ тур

15:00. "Кяпаз" — "Карабах"

Судьи: Ниджат Исмаиллы, Эйюб Ибрагимов, Зохраб Аббасов, Ислам Мамедов

Судья-инспектор: Орхан Мамедов

Представитель АФФА: Мубариз Гусейнов

Габалинский городской стадион

17:30. "Зиря" — "Сабах"

Судьи: Рауф Джабаров, Намиг Гусейнов, Муслим Алиев, Эльчин Масиев

Судья-инспектор: Рамиль Диниев

Представитель АФФА: Эльчин Мамедов

Стадион спорткомплекса Зиря.

Отметим, что в первом матче тура "Туран Товуз" дома обыграл "Сабаил" – 3:1, остальные игры 20-го тура будут проведены 28 января.