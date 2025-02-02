Премьер-лига: "Карабах" сегодня на выезде встретится с "Зиря"

Бакинская "Зиря" примет агдамский "Карабах" в рамках 21-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Бакинская "Зиря" примет агдамский "Карабах" в рамках 21-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report , матч пройдет на стадионе cпорткомплекса Зиря, старт запланирован на 19:00.

Подопечные Гурбана Гурбанова лидируют в турнирной таблице, набрав 50 очков, у "Зиря" в активе 36 баллов и третье место в чемпионате страны.

Премьер-лига Азербайджана

III круг, 21-й тур

2 февраля

19:00. "Зиря" – "Карабах"

Судьи: Реван Гамзазаде, Джамиль Гулиев, Ширмамед Мамедов, Эльчин Масиев

VAR: Рауф Джаббаров

AVAR: Пярвин Талыбов

Инспектор матча: Анар Салманов

Представитель АФФА: Кифаят Мустафаева

Стадион спортивного комплекса Зиря.

Отметим, что в предыдущих матчах тура "Кяпаз" обыграл "Сабах" со счетом 3:2, "Нефтчи" оказался сильнее "Шамахы" - 1:0, "Туран Товуз" сыграл вничью с "Сабаилом" (1:1), а в матче между "Сумгайытом" и "Араз-Нахчываном" голов забито не было.