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Премьер-лига: "Карабах" сегодня на выезде встретится с "Зиря"

Премьер-лига: "Карабах" сегодня на выезде встретится с "Зиря" Бакинская "Зиря" примет агдамский "Карабах" в рамках 21-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.
Футбол
2 февраля 2025 г. 09:31
Премьер-лига: Карабах сегодня на выезде встретится с Зиря

Бакинская "Зиря" примет агдамский "Карабах" в рамках 21-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report, матч пройдет на стадионе cпорткомплекса Зиря, старт запланирован на 19:00.

Подопечные Гурбана Гурбанова лидируют в турнирной таблице, набрав 50 очков, у "Зиря" в активе 36 баллов и третье место в чемпионате страны.

Премьер-лига Азербайджана
III круг, 21-й тур
2 февраля

19:00. "Зиря" – "Карабах"
Судьи: Реван Гамзазаде, Джамиль Гулиев, Ширмамед Мамедов, Эльчин Масиев
VAR: Рауф Джаббаров
AVAR: Пярвин Талыбов
Инспектор матча: Анар Салманов
Представитель АФФА: Кифаят Мустафаева
Стадион спортивного комплекса Зиря.

Отметим, что в предыдущих матчах тура "Кяпаз" обыграл "Сабах" со счетом 3:2, "Нефтчи" оказался сильнее "Шамахы" - 1:0, "Туран Товуз" сыграл вничью с "Сабаилом" (1:1), а в матче между "Сумгайытом" и "Араз-Нахчываном" голов забито не было.

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Версия на азербайджанском языке Premyer Liqa: "Qarabağ" bu gün "Zirə" ilə qarşılaşacaq

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