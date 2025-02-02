Премьер-лига: "Карабах" сегодня на выезде встретится с "Зиря"

Бакинская "Зиря" примет агдамский "Карабах" в рамках 21-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.
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Подопечные Гурбана Гурбанова лидируют в турнирной таблице, набрав 50 очков, у "Зиря" в активе 36 баллов и третье место в чемпионате страны.
Премьер-лига Азербайджана
III круг, 21-й тур
2 февраля
19:00. "Зиря" – "Карабах"
Судьи: Реван Гамзазаде, Джамиль Гулиев, Ширмамед Мамедов, Эльчин Масиев
VAR: Рауф Джаббаров
AVAR: Пярвин Талыбов
Инспектор матча: Анар Салманов
Представитель АФФА: Кифаят Мустафаева
Стадион спортивного комплекса Зиря.
Отметим, что в предыдущих матчах тура "Кяпаз" обыграл "Сабах" со счетом 3:2, "Нефтчи" оказался сильнее "Шамахы" - 1:0, "Туран Товуз" сыграл вничью с "Сабаилом" (1:1), а в матче между "Сумгайытом" и "Араз-Нахчываном" голов забито не было.