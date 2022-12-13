Премьер-лига: "Карабах" с минимальным счетом победил "Габалу"

В Премьер-лиге Азербайджана по футболу состоялась очередная встреча XVII тура.

В Премьер-лиге Азербайджана по футболу состоялась очередная встреча XVII тура.

Как сообщает Report , во втором матче дня "Карабах" принимал "Габалу".

Единственный гол в игре был забит на 68-й минуте. Рамиль Шейдаев точно реализовал пенальти. После такого результата представитель Агдама, увеличивший количество очков до 47, завершил первый круг чемпионата страны в качестве лидера. "Габала" находится на пятом месте с 24 очками.

Команды провели вторую игру за последние пять дней. В первый раз они встречались в рамках 1/4 финала Кубка Азербайджана.

В другой игре дня между "Шамахы" и "Зиря" была зафиксирована безголевая ничья.

Отметим, что игры XVII тура между "Кяпаз" и "Сабах", "Сумгайыт" и "Сабаил" пройдут 14 декабря, а матч "Туран Товуз" - "Нефтчи" состоится 15 декабря.