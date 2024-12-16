Премьер-лига: "Карабах" разгромил "Сумгайыт" в матче 17-го тура

Агдамский "Карабах" в домашнем матче 17-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу разгромил "Сумгайыт" из одноименного города.

Агдамский "Карабах" в домашнем матче 17-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу разгромил "Сумгайыт" из одноименного города.

Как передает Report , встреча на Республиканском стадионе имени Тофига Бахрамова в Баку завершилась со счетом 5:0.

В составе агдамцев забитыми мячами отметились Муса Гурбанлы (7, 33), Нариман Ахундзаде (45+1), Редон Джиджа (75) и Торал Байрамов (90+1).

После этого результата коллектив под руководством Гурбана Гурбанова, набрав 41 очко, поднялся на первую строчку турнирной таблицы. Представитель Сумгайыта занимает шестое место, у него в активе 19 баллов.

Отметим, что в ранее проведенных матчах тура "Сабах" обыграл "Араз-Нахчыван" со счетом 1:0, "Нефтчи" оказался сильнее "Кяпаз" — 2:1. Встречи "Шамахы" - "Сабаил" и "Зиря" - "Туран Товуз" завершились без голов.

