О нас

Премьер-лига: "Карабах" разгромил "Сабаил"

Премьер-лига: "Карабах" разгромил "Сабаил" "Карабах" одержал уверенную победу над "Сабаилом" со счетом 5:0 в заключительном матче XXII тура Премьер-лиги Misli.
Футбол
11 февраля 2025 г. 20:58
Премьер-лига: Карабах разгромил Сабаил

"Карабах" одержал уверенную победу над "Сабаилом" со счетом 5:0 в заключительном матче XXII тура Премьер-лиги Misli.

Как сообщает Report, игра проходила на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.

В составе агдамской команды под руководством главного тренера Гурбана Гурбанова отличились Яссин Бензия (76), Леандро Андраде (80, 85), Кади Боржес (88) и Нариман Ахундзаде (90+3).

"Скакуны" лидируют с 53 очками. Бакинский клуб с 16 очками занимает последнее, 10-е место.

Отметим, что в предыдущих матчах тура "Шамахы" дома обыграл "Сумгайыт" (1:0), а "Сабах" победил "Туран Товуз" (2:1). "Нефтчи" на выезде оказался сильнее "Зиря" (2:1), а в матче "Араз-Нахчыван" - "Кяпяз" счет не был открыт.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Premyer Liqa: "Qarabağ" "Səbail"i böyük hesabla məğlub edib

Самое читаемое

Эксперт: Причина крушения самолета AZAL - преступная халатность не закрывших небо служб
Эксперт: Причина крушения самолета AZAL - преступная халатность не закрывших небо служб
6 февраля 2025 г. 16:54
Суд принял решение об аресте Шахназ Бейлергызы
Суд принял решение об аресте Шахназ Бейлергызы
6 февраля 2025 г. 15:08
Российской стороне направлено официальное уведомление о прекращении деятельности Россотрудничества
Российской стороне направлено официальное уведомление о прекращении деятельности "Россотрудничества"
6 февраля 2025 г. 12:36
В Великобритании нашли змей, исчезнувших на островах 300 тыс. лет назад
В Великобритании нашли змей, исчезнувших на островах 300 тыс. лет назад
9 февраля 2025 г. 22:56
Установлены личности пострадавших в ДТП в Билясуваре – ОБНОВЛЕНО
ФотоУстановлены личности пострадавших в ДТП в Билясуваре – ОБНОВЛЕНО
6 февраля 2025 г. 14:31
Суд отклонил необоснованный протест Рубена Варданяна
Суд отклонил необоснованный протест Рубена Варданяна
10 февраля 2025 г. 21:23
Зеленский: При ударе по пункту управления в Курской области погибли 20 офицеров
Зеленский: При ударе по пункту управления в Курской области погибли 20 офицеров
8 февраля 2025 г. 15:20
Завтра в Азербайджане ожидается снег, дороги покроются льдом
Завтра в Азербайджане ожидается снег, дороги покроются льдом
7 февраля 2025 г. 12:50
Завтра в Азербайджане пойдет снег, дороги покроются льдом
Завтра в Азербайджане пойдет снег, дороги покроются льдом
6 февраля 2025 г. 12:49
Гособвинитель: В результате оккупации Ханкенди и его поселка Кяркиджахан были изгнаны 2 944 мирных жителя
Гособвинитель: В результате оккупации Ханкенди и его поселка Кяркиджахан были изгнаны 2 944 мирных жителя
7 февраля 2025 г. 22:24

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi