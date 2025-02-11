Премьер-лига: "Карабах" разгромил "Сабаил"

"Карабах" одержал уверенную победу над "Сабаилом" со счетом 5:0 в заключительном матче XXII тура Премьер-лиги Misli.

"Карабах" одержал уверенную победу над "Сабаилом" со счетом 5:0 в заключительном матче XXII тура Премьер-лиги Misli.

Как сообщает Report, игра проходила на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.

В составе агдамской команды под руководством главного тренера Гурбана Гурбанова отличились Яссин Бензия (76), Леандро Андраде (80, 85), Кади Боржес (88) и Нариман Ахундзаде (90+3).

"Скакуны" лидируют с 53 очками. Бакинский клуб с 16 очками занимает последнее, 10-е место.

Отметим, что в предыдущих матчах тура "Шамахы" дома обыграл "Сумгайыт" (1:0), а "Сабах" победил "Туран Товуз" (2:1). "Нефтчи" на выезде оказался сильнее "Зиря" (2:1), а в матче "Араз-Нахчыван" - "Кяпяз" счет не был открыт.