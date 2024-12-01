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Премьер-лига: "Карабах" разгромил "Нефтчи" в выездном матче 15-го тура

Премьер-лига: "Карабах" разгромил "Нефтчи" в выездном матче 15-го тура Агдамский "Карабах" на выезде со счетом 0:3 обыграл бакинский "Нефтчи" в матче 15-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.
Футбол
1 декабря 2024 г. 20:57
Премьер-лига: Карабах разгромил Нефтчи в выездном матче 15-го тура

Агдамский "Карабах" на выезде со счетом 0:3 обыграл бакинский "Нефтчи" в матче 15-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report, встреча прошла на "Нефтчи Арене" в Баку.

Счет в игре был открыт на 27-й минуте, отличился Леандро Андраде.

Во втором тайме гости увеличили давление, в результате чего "скакуны" забили дважды за две минуты. Сначала на 54-й минуте отличился Нариман Ахундзаде, затем Леандро Андраде оформил дубль.

Отметим, что "Карабах" возглавляет турнирную таблицу чемпионата Азербайджана, набрав 37 очков за 14 матчей. У "Нефтчи" в активе 13 баллов и 8-я позиция, при этом скакуны провели на одну встречу меньше.

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