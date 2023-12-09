Премьер-лига: ”Карабах“ разгромил на выезде ”Сумгайыт"

В Премьер-лиге Азербайджана стартовал XVI тур.

В Премьер-лиге Азербайджана стартовал XVI тур.

Как сообщает Report, матч открытия состоялся в Сумгайыте, где одноименная команда принимала “Карабах”.

Встреча завершилась крупной победой “Карабаха” – 6:1.

Счет в матче на 21-й минуте открыл Леандро Андраде. На 29-й минуте лучший бомбардир чемпионата Жуниньо Олавио увеличил счет. Всего через 4 минуты Абдулла Зубир зажег свое имя на табло. На 43-й минуте представитель "Сумгайыта" сократил разрыв благодаря голу Эрика Сорги.

Во втором тайме голы забили представители ”Карабаха“ - Яссин Бензья (на 58-й минуте), Андраде (на 73-й минуте) и Хамиду Кейта (на 86-й минуте).

”Карабах" укрепил лидерство, доведя количество очков до 35. "Сумгайыт" с 23 очками остался на третьей строчке.

Отметим, что остальные игры тура пройдут 9-10 декабря.