Премьер-лига: "Карабах" победил "Зиря"

Завершился V тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report, в заключительном матче тура «Зиря принимал «Карабах».

Встреча, проходившая в Олимпийском Комплексе пос. Зиря завершилась победой гостей со счетом 3:1.

Первый гол в игре на 12-й минуте забил Магае Гейе. Затем, на 41-й минуте испанский футболист «Карабаха» Хайме Ромео удвоил счет. Перед перерывом легионер хозяев поля Анастасиос Папазоглу, отправил мяч в собственные ворота - 0:3. В конце игры, на 88-й минуте Хулио Родригес ударом со штрафного смог сократить разрыв в счете до двух голов.

После этого результата «Карабах» с 15 очками еще больше упрочил свое лидерство. А «Зиря» с 7 очками делит 3-4 места.

Отметим, что тур начался с минимальной победы «Сумгайыта» над «Сабах» со счетом 1:0, а «Сабаил» и «Габала» (1:1), «Нефтчи» и «Кешля» (0:0) поделили очки.