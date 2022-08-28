Премьер-Лига: "Карабах" победил "Шамаху" со счетом 4:0

В Премьер-лиге Азербайджана по футболу состоялся еще один матч IV тура.

В Премьер-лиге Азербайджана по футболу состоялся еще один матч IV тура.

Как сообщает Report, во втором матче дня "Карабах" принимал "Шамаху".

Встреча на "Азерсун Арене "завершилась победой "скакунов" со счетом 4:0. Голы хозяев поля забили Квабена Овусу на 35-й и 55-й минутах, Рамиль Шейдаев на 64-й и 72-й минутах.

"Карабах", проведя на одну игру меньше своих соперников, довел количество очков до 9. Агдамский представитель пока имеет одинаковое количество очков с "Габалой", "Сабахом" и "Нефтчи". "Шемаха", имеющая в активе одно очко, расположилась на 9-й строчке.