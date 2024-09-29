Премьер-лига: "Карабах" обыграл "Сабах" в результативном матче 8-го тура

Агдамский "Карабах" в домашнем матче 8-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу обыграл бакинский "Сабах".

Агдамский "Карабах" в домашнем матче 8-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу обыграл бакинский "Сабах".

Как сообщает Report , игра на "Азерсун Арене" завершилась со счетом 3:2.

В составе победителей отличились Торал Байрамов (6'), Нариман Ахундзаде (8') и Кевин Медина (17'). За столичный клуб забивали Джой-Ленс Микелс (45+1') и Павол Шафранко (51').

После этого результата "Карабах", набрав 18 очков, стал единоличным лидером чемпионата страны. У "Сабах" в активе 14 баллов и 5-я строчка в турнирной таблице.

Отметим, что в первом матче дня "Шамахы" сыграл вничью дома с "Туран Товуз" - 2:2. В предыдущих играх "Араз-Нахчыван" обыграл "Сабаил" со счетом 3:2, "Зиря" победила "Кяпаз" (3:0), а в матче "Нефтчи" - "Сумгайыт" победитель не определился - 1:1.