О нас

Премьер-лига: "Карабах" обыграл "Сабах" в результативном матче 8-го тура

Премьер-лига: "Карабах" обыграл "Сабах" в результативном матче 8-го тура Агдамский "Карабах" в домашнем матче 8-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу обыграл бакинский "Сабах".
Футбол
29 сентября 2024 г. 21:21
Премьер-лига: Карабах обыграл Сабах в результативном матче 8-го тура

Агдамский "Карабах" в домашнем матче 8-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу обыграл бакинский "Сабах".

Как сообщает Report, игра на "Азерсун Арене" завершилась со счетом 3:2.

В составе победителей отличились Торал Байрамов (6'), Нариман Ахундзаде (8') и Кевин Медина (17'). За столичный клуб забивали Джой-Ленс Микелс (45+1') и Павол Шафранко (51').

После этого результата "Карабах", набрав 18 очков, стал единоличным лидером чемпионата страны. У "Сабах" в активе 14 баллов и 5-я строчка в турнирной таблице.

Отметим, что в первом матче дня "Шамахы" сыграл вничью дома с "Туран Товуз" - 2:2. В предыдущих играх "Араз-Нахчыван" обыграл "Сабаил" со счетом 3:2, "Зиря" победила "Кяпаз" (3:0), а в матче "Нефтчи" - "Сумгайыт" победитель не определился - 1:1.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Premyer Liqa: "Qarabağ" "Sabah"ı məğlub edib

Самое важное

Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам 29-й Ежегодной конференции МАП
Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам 29-й Ежегодной конференции МАП
29 сентября 2024 г. 18:55
Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в Нахчыванском направлении
Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в Нахчыванском направлении
26 сентября 2024 г. 19:27
В Кяльбаджаре прошло очередное заседание Координационного штаба
ФотоВ Кяльбаджаре прошло очередное заседание Координационного штаба
25 сентября 2024 г. 19:58
На первом заседании Милли Меджлиса седьмого созыва принял участие и выступил с речью президент Ильхам Алиев
ФотоНа первом заседании Милли Меджлиса седьмого созыва принял участие и выступил с речью президент Ильхам Алиев
24 сентября 2024 г. 00:20
Мехрибан Алиева и члены ее семьи посетили 120-летнюю мечеть в Ахмедлы после капитального ремонта
ФотоМехрибан Алиева и члены ее семьи посетили 120-летнюю мечеть в Ахмедлы после капитального ремонта
23 сентября 2024 г. 19:34
Азербайджан решительно настроен на достижение целей энергетического перехода - Интервью с главным переговорщиком COP29
ФотоАзербайджан решительно настроен на достижение целей энергетического перехода - Интервью с главным переговорщиком COP29
23 сентября 2024 г. 14:16

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi