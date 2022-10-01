Премьер-лига: "Карабах" обыграл "Нефтчи" и вышел в лидеры

Очередная игра VIII тура состоялась в Премьер-лиге Азербайджана по футболу. Как сообщает «Report», во втором матче дня «Карабах» принимал «Нефтчи». Матч на «Азерсун Арене» завершился победой «Карабаха» со счетом 3:1. Счет был открыт на 24-й минуте матча.

Состоялась очередная игра VIII тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report , во втором матче дня "Карабах" принимал "Нефтчи". Матч на "Азерсун Арене" завершился победой "скакунов" со счетом 3:1.

Счет на 24-й минуте открыл "Нефтчи", отличился Эдди Исрафилов. На 56-й минуте атакующий полузащитник "Карабаха" Кади Борхес сравнял счет. Спустя 11 минут Абдуллах Зубир забил второй гол "скакунов". На 74-й минуте Квабена Овусу забил третий гол своей команды, который оказался последним в матче.

После этой победы "Карабах" стал единоличным лидером, увеличив количество очков до 21. "Нефтчи" идет на втором месте с 18 очками. Нынешний чемпион страны сыграл на одну игру меньше.