Премьер-лига: "Карабах" обыграл "Нефтчи" и вышел в лидеры

Состоялась очередная игра VIII тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.
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Счет на 24-й минуте открыл "Нефтчи", отличился Эдди Исрафилов. На 56-й минуте атакующий полузащитник "Карабаха" Кади Борхес сравнял счет. Спустя 11 минут Абдуллах Зубир забил второй гол "скакунов". На 74-й минуте Квабена Овусу забил третий гол своей команды, который оказался последним в матче.
После этой победы "Карабах" стал единоличным лидером, увеличив количество очков до 21. "Нефтчи" идет на втором месте с 18 очками. Нынешний чемпион страны сыграл на одну игру меньше.