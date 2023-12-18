О нас

Премьер-лига: "Карабах" обыграл "Нефтчи" и укрепил свое лидерство

Премьер-лига: "Карабах" обыграл "Нефтчи" и укрепил свое лидерство Завершился XVII тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.
Футбол
18 декабря 2023 г. 22:04
Премьер-лига: Карабах обыграл Нефтчи и укрепил свое лидерство

Завершился XVII тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report, заключительная игра прошла на Республиканском стадионе имени Тофига Бахрамова, где встретились "Карабах" и "Нефтчи".

Благодаря забитым мячам Бензии, 71 и Кейты, 90+2, агдамская команда победила со счетом 2:0.

После этой победы подопечные Гурбана Гурбанова увеличив количество очков до 38, укрепили свое лидерство.

Ранее состоялись четыре игры тура: "Кяпаз" - "Сумгайыт" - 1:1, "Сабаил" - "Габала" - 3:0, "Араз-Нахчыван" - "Сабах" - 2:0, "Туран-Товуз" - "Зиря" - 1:0.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоPremyer Liqa: “Qarabağ” “Neftçi”yə qalib gəlib

Другие новости из категории

Адриан Муту: Стыдно за поражение
Адриан Муту: Стыдно за поражение
18 декабря 2023 г. 22:23
Определился соперник Карабаха в плей-офф Лиги Европы
Определился соперник "Карабаха" в плей-офф Лиги Европы
18 декабря 2023 г. 16:33
Состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА
Состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА
18 декабря 2023 г. 15:49
Сегодня стартует 1/8 финала Кубка Азербайджана по футболу
Сегодня стартует 1/8 финала Кубка Азербайджана по футболу
18 декабря 2023 г. 10:16
Карабах примет Нефтчи в центральном матче 17-го тура Премьер-лиги
"Карабах" примет "Нефтчи" в центральном матче 17-го тура Премьер-лиги
18 декабря 2023 г. 08:45
Сегодня определится соперник Карабаха в плей-офф Лиги Европы УЕФА
Сегодня определится соперник "Карабаха" в плей-офф Лиги Европы УЕФА
18 декабря 2023 г. 08:00
Реал разгромил Вильярреал и вышел на первое место в Ла Лиге
"Реал" разгромил "Вильярреал" и вышел на первое место в Ла Лиге
18 декабря 2023 г. 02:55
В составе сборной Азербайджана по футзалу произведены изменения
В составе сборной Азербайджана по футзалу произведены изменения
17 декабря 2023 г. 23:44
Ливерпуль не смог обыграть МЮ и потерял лидерство в АПЛ
"Ливерпуль" не смог обыграть "МЮ" и потерял лидерство в АПЛ
17 декабря 2023 г. 22:38
ФИФА назвала клубы, которые выступят на обновлённом клубном чемпионате мира
ФИФА назвала клубы, которые выступят на обновлённом клубном чемпионате мира
17 декабря 2023 г. 20:59

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi