Премьер-лига: "Карабах" обыграл "Нефтчи" и укрепил свое лидерство

Завершился XVII тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Завершился XVII тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report, заключительная игра прошла на Республиканском стадионе имени Тофига Бахрамова, где встретились "Карабах" и "Нефтчи".

Благодаря забитым мячам Бензии, 71 и Кейты, 90+2, агдамская команда победила со счетом 2:0.

После этой победы подопечные Гурбана Гурбанова увеличив количество очков до 38, укрепили свое лидерство.

Ранее состоялись четыре игры тура: "Кяпаз" - "Сумгайыт" - 1:1, "Сабаил" - "Габала" - 3:0, "Араз-Нахчыван" - "Сабах" - 2:0, "Туран-Товуз" - "Зиря" - 1:0.