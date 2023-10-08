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Премьер-лига: "Карабах" на выезде обыграл "Нефтчи"

Премьер-лига: "Карабах" на выезде обыграл "Нефтчи" В Премьер-лиге Азербайджана по футболу завершился первый круг.
Футбол
8 октября 2023 г. 21:39
Премьер-лига: Карабах на выезде обыграл Нефтчи

В Премьер-лиге Азербайджана по футболу завершился первый круг.

Как сообщает Report, итоги были подведены заключительным матчем 9-го тура между "Нефтчи" и "Карабахом".

Встреча на "Нефтчи Арене" в Баку завершилась победой "скакунов" со счетом 0:2. Первый гол на 46-й минуте забил Олавио Жуниньо, итоговый счет на 88-й минуте установил Редон Джиджа.

После этого результата агдамцы сравнялись по количеству очков с лидером чемпионата бакинским "Зиря" (19). "Нефтяники" идут на пятом месте с 12 очками.

Напомним, что в первой встрече дня "Сумгайыт" обыграл "Кяпаз" со счетом 1:0. В других матчах IХ тура "Зиря" одолела "Туран Товуз" (2:1), "Сабаил" выиграл у "Габалы" (1:0). В матче "Сабах" – "Араз-Нахчыван" победитель не определился – 1:1.

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Версия на азербайджанском языке Premyer Liqa: "Qarabağ" səfərdə "Neftçi"yə qalib gəlib - YENİLƏNİB

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