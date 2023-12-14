Премьер-лига: Карабах лидирует по проценту владения мячом и точных передач

В текущем сезоне Премьер-лиги Азербайджана лидером по проценту владения мячом и точных передач является “Карабах”.
Как сообщает Report, согласно данным Международного центра спортивных исследований (CIES), агдамский клуб опережает других участников чемпионата по этим показателям.
Чемпион Азербайджана владел мячом в среднем 59% времени на матчах прошедших 16 туров. А процент точных передач в команде Гурбана Гурбанова равен 85,6.
Владение мячом:
1. "Карабах" - 59 %
2. "Сабах" - 55,8
3. "Нефтчи" – 53,8
4. "Зиря” - 52,2
5. "Габала" – 51,5
6. "Сумгайыт” – 49,2
7. "Сабаил” – 44,9
8. "Туран Товуз” – 44,8
9. "Кяпяз" – 44,2
10. “Араз-Нахчыван” - 43,2
Точная передача:
1. "Карабах" - 85,6 %
2. "Зиря” - 84,6
3. "Нефтчи" – 84
4-5. "Габала” – 82,8
4-5. "Сабах" - 82,8
6. "Сумгайыт” – 82,7
7. "Сабаил” – 80,5
8. "Кяпяз" – 80,3
9. "Туран Товуз” - 78,4
10. “Араз-Нахчыван” - 75,6