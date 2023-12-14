Премьер-лига: Карабах лидирует по проценту владения мячом и точных передач

В текущем сезоне Премьер-лиги Азербайджана лидером по проценту владения мячом и точных передач является “Карабах”.

В текущем сезоне Премьер-лиги Азербайджана лидером по проценту владения мячом и точных передач является “Карабах”.

Как сообщает Report, согласно данным Международного центра спортивных исследований (CIES), агдамский клуб опережает других участников чемпионата по этим показателям.

Чемпион Азербайджана владел мячом в среднем 59% времени на матчах прошедших 16 туров. А процент точных передач в команде Гурбана Гурбанова равен 85,6.

Владение мячом:

1. "Карабах" - 59 %

2. "Сабах" - 55,8

3. "Нефтчи" – 53,8

4. "Зиря” - 52,2

5. "Габала" – 51,5

6. "Сумгайыт” – 49,2

7. "Сабаил” – 44,9

8. "Туран Товуз” – 44,8

9. "Кяпяз" – 44,2

10. “Араз-Нахчыван” - 43,2

Точная передача:

1. "Карабах" - 85,6 %

2. "Зиря” - 84,6

3. "Нефтчи" – 84

4-5. "Габала” – 82,8

4-5. "Сабах" - 82,8

6. "Сумгайыт” – 82,7

7. "Сабаил” – 80,5

8. "Кяпяз" – 80,3

9. "Туран Товуз” - 78,4

10. “Араз-Нахчыван” - 75,6