Премьер-лига: Капитан “Габалы” оказался самым возрастным игроком сезона

Капитан футбольного клуба “Габала” Асиф Мамедов является самым возрастным игроком, выступавшим в сезоне 2023/2024 Премьер-лиги Азербайджана.

Капитан футбольного клуба “Габала” Асиф Мамедов является самым возрастным игроком, выступавшим в сезоне 2023/2024 Премьер-лиги Азербайджана.

Как передает Report, полузащитник зафиксировал этот показатель, приняв участие в игре против “Зиря” в XIII туре.

Асиф Мамедов, заменивший игрока Яови Акакпо на 83-й минуте, сыграл свой первый матч в этом сезоне. На тот момент футболисту было 37 лет и 98 дней.

Отметим, что до капитана “Габалы” самым возрастным игроком сезона был 35-летний защитник “Кяпяза” Вургун Гусейнов.