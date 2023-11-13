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Премьер-лига: Капитан “Габалы” оказался самым возрастным игроком сезона

Премьер-лига: Капитан “Габалы” оказался самым возрастным игроком сезона Капитан футбольного клуба “Габала” Асиф Мамедов является самым возрастным игроком, выступавшим в сезоне 2023/2024 Премьер-лиги Азербайджана.
Футбол
13 ноября 2023 г. 10:26
Премьер-лига: Капитан “Габалы” оказался самым возрастным игроком сезона

Капитан футбольного клуба “Габала” Асиф Мамедов является самым возрастным игроком, выступавшим в сезоне 2023/2024 Премьер-лиги Азербайджана.

Как передает Report, полузащитник зафиксировал этот показатель, приняв участие в игре против “Зиря” в XIII туре.

Асиф Мамедов, заменивший игрока Яови Акакпо на 83-й минуте, сыграл свой первый матч в этом сезоне. На тот момент футболисту было 37 лет и 98 дней.

Отметим, что до капитана “Габалы” самым возрастным игроком сезона был 35-летний защитник “Кяпяза” Вургун Гусейнов.

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Версия на азербайджанском языке Premyer Liqa: “Qəbələ”nin kapitanı mövsümün ən yaşlı futbolçusu olub

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