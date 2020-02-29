Премьер-лига: Хозяева поля теряют очки - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Состоялся очередной матч XIX тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как передает Report, лидер чемпионата "Карабах" принимал на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова клуб "Сабах". Матч завершился нулевой ничьей.

После этого результата "Карабах" увеличил свой очковой багаж до 42. "Сабах" же, с 21 очком поднялся на пятое место в турнирной таблице.

*** 18:31

Стартовал XIX тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как передает Report, "Сумгайыт" на стадионе "Kapital Bank Arena" принимал "Кешля". Матч, завершился вничью - 2:2.

Счет был открыт в начале встречи. Так, на 4-й минуте Пейман Бабайи вывел хозяев вперед. Таким образом, Бабаи забил свой седьмой гол в чемпионате, тем самым в списке бомбардиров догнав Стивена Монроза ("Нефтчи") и Махира Эмрели ("Карабах").

На 10-й минуте полузащитник "Кешля" Вусал Искендерли восстановил равновесие в счете.

Еще два гола были забиты после перерыва. На 59-й минуте Рахим Садыхов дальним и точным ударом забил второй гол хозяев поля. Однако, на 80-й минуте капитан столичной команды Славик Алхасов помог "Кешля" уйти от поражения.

После этого результата бакинская команда с 30 очками занимает третье место, а "Сумгайыт" с 23 очками идет на четвертом.

В другой встрече дня "Карабах" на Республиканской арене имени Тофига Бахрамова примет "Сабах".