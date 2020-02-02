​Премьер-лига: "Габала" в родных стенах уступила "Кешле"

Состоялся еще один матч XV тура премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как передает Report, на Габалинском городском стадионе одноименная команда принимала столичную "Кешлю". Матч завершился победой гостей со счетом 2:1.

Оба гола "Кешли" были забиты в первом тайме. На 35-ой минуте отличился Миюшко Бойович, а на 40-ой минуте - Сезар Меза Колли. Гол престижа у "Габалы" провел на 60-ой минуте Ивица Юнич.

Благодаря этому результату "Кешля" довела число своих очков до 26 и, обойдя "Нефтчи" благодаря преимуществу в личных встречах (0:0, 2:1), поднялась на вторую строчку. "Габала" с 13-ю очками осталась седьмой.

Отметим, что в первый игровой день "Зиря" победила "Сабах" со счетом 2:0, а "Нефтчи" разошелся миром с "Сумгайытом" - 1:1. Тур завершится матчем "Сабаил" - "Карабах", который начнется в 17:30.