Премьер-лига: "Габала" проиграла третью игру подряд

Состоялся очередной матч третьего тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.
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Игра завершилась поражением хозяев со счетом 1:2.
Первый гол в матче забили на 3-й минуте сумгайытцы, отличился Иса Сулиман. Спустя 28 минут Кямран Алиев удвоил преимущество своей команды. На 53-й минуте "Габала" отыграла один из пропущенных мячей, итоговый счет установил Осама Халайла.
Сыграв на одну игру меньше соперника, "Сумгайыт" одержал вторую победу, а габалинцы с начала сезона проиграли третью игру подряд
Отметим, что в другом матче дня "Сабаил" принимает "Зиря". К 25-й минуте гости ведут в счете - 0:1. В стартовой игре тура "Туран Товуз" в гостях обыграл "Кяпаз" со счетом 0:2.
Остальные встречи третьего тура будут проведены 20 августа.