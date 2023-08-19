Премьер-лига: "Габала" проиграла третью игру подряд

Состоялся очередной матч третьего тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Состоялся очередной матч третьего тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report , в первой встрече дня "Габала" принимала "Сумгайыт".

Игра завершилась поражением хозяев со счетом 1:2.

Первый гол в матче забили на 3-й минуте сумгайытцы, отличился Иса Сулиман. Спустя 28 минут Кямран Алиев удвоил преимущество своей команды. На 53-й минуте "Габала" отыграла один из пропущенных мячей, итоговый счет установил Осама Халайла.

Сыграв на одну игру меньше соперника, "Сумгайыт" одержал вторую победу, а габалинцы с начала сезона проиграли третью игру подряд

Отметим, что в другом матче дня "Сабаил" принимает "Зиря". К 25-й минуте гости ведут в счете - 0:1. В стартовой игре тура "Туран Товуз" в гостях обыграл "Кяпаз" со счетом 0:2.

Остальные встречи третьего тура будут проведены 20 августа.