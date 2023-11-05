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Премьер-лига: "Габала" примет "Нефтчи", "Сабах" дома сыграет с "Зиря"

Премьер-лига: "Габала" примет "Нефтчи", "Сабах" дома сыграет с "Зиря" Сегодня будут подведены итоги 12-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.
Футбол
5 ноября 2023 г. 10:00
Премьер-лига: Габала примет Нефтчи, Сабах дома сыграет с Зиря

Сегодня будут подведены итоги 12-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report, в последний игровой день будет проведено две встречи.

Сначала бакинский "Нефтчи" на выезде сыграет с "Габалой". Хозяева занимают предпоследнюю строчку турнирной таблицы, у них в активе 8 очков. "Нефтяники" под руководством Адриана Муту должны одержать победу, чтобы подняться на 5-е место, опередив "Сумгайыт" по разнице мячей.

Завершится тур столичным дерби. Проводящий неудачный сезон "Сабах" дома сыграет с "Зиря", которая в случае победы станет единоличным лидером чемпионата.

Отметим, что в предыдущих играх тура "Сабаил" обыграл "Туран Товуз" (2:1), "Карабах" разгромил "Кяпаз" (7:1), а "Сумгаит" оказался сильнее "Араз-Нахчывана" (2:0).

N

Клубы

И

В

Н

П

РМ

О

1

"Карабах"

12

7

2

3

28-11

23

2

"Зиря"

11

6

3

2

11-7

21

3

"Сабаил"

12

6

3

3

21-18

21

4

"Араз-Нахчыван"

12

6

2

4

15-13

20

5

"Сумгайыт"

12

5

3

4

12-13

18

6

"Нефтчи"

11

4

3

4

11-10

15

7

"Туран Товуз"

12

4

3

5

19-15

15

8

"Сабах"

11

3

4

4

15-14

13

9

"Габала"

11

2

2

7

7-20

8

10

"Кяпаз"

12

1

3

8

6-24

6

Бомбардиры: Олавио Жуниньо ("Карабах") - 9 голов, Александр Рамалингом ("Сабаил") - 6 голов.

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Версия на азербайджанском языке Premyer Liqa: Bu gün "Neftçi" "Qəbələ" ilə, "Zirə" isə "Sabah"la səfərdə qarşılaşacaq

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