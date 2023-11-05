Премьер-лига: "Габала" примет "Нефтчи", "Сабах" дома сыграет с "Зиря"

Сегодня будут подведены итоги 12-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Сегодня будут подведены итоги 12-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report , в последний игровой день будет проведено две встречи.

Сначала бакинский "Нефтчи" на выезде сыграет с "Габалой". Хозяева занимают предпоследнюю строчку турнирной таблицы, у них в активе 8 очков. "Нефтяники" под руководством Адриана Муту должны одержать победу, чтобы подняться на 5-е место, опередив "Сумгайыт" по разнице мячей.

Завершится тур столичным дерби. Проводящий неудачный сезон "Сабах" дома сыграет с "Зиря", которая в случае победы станет единоличным лидером чемпионата.

Отметим, что в предыдущих играх тура "Сабаил" обыграл "Туран Товуз" (2:1), "Карабах" разгромил "Кяпаз" (7:1), а "Сумгаит" оказался сильнее "Араз-Нахчывана" (2:0).

N Клубы И В Н П РМ О 1 "Карабах" 12 7 2 3 28-11 23 2 "Зиря" 11 6 3 2 11-7 21 3 "Сабаил" 12 6 3 3 21-18 21 4 "Араз-Нахчыван" 12 6 2 4 15-13 20 5 "Сумгайыт" 12 5 3 4 12-13 18 6 "Нефтчи" 11 4 3 4 11-10 15 7 "Туран Товуз" 12 4 3 5 19-15 15 8 "Сабах" 11 3 4 4 15-14 13 9 "Габала" 11 2 2 7 7-20 8 10 "Кяпаз" 12 1 3 8 6-24 6

Бомбардиры: Олавио Жуниньо ("Карабах") - 9 голов, Александр Рамалингом ("Сабаил") - 6 голов.