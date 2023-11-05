Премьер-лига: "Габала" примет "Нефтчи", "Сабах" дома сыграет с "Зиря"

Сегодня будут подведены итоги 12-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.
Как сообщает
Сначала бакинский "Нефтчи" на выезде сыграет с "Габалой". Хозяева занимают предпоследнюю строчку турнирной таблицы, у них в активе 8 очков. "Нефтяники" под руководством Адриана Муту должны одержать победу, чтобы подняться на 5-е место, опередив "Сумгайыт" по разнице мячей.
Завершится тур столичным дерби. Проводящий неудачный сезон "Сабах" дома сыграет с "Зиря", которая в случае победы станет единоличным лидером чемпионата.
Отметим, что в предыдущих играх тура "Сабаил" обыграл "Туран Товуз" (2:1), "Карабах" разгромил "Кяпаз" (7:1), а "Сумгаит" оказался сильнее "Араз-Нахчывана" (2:0).
|
N
|
Клубы
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
РМ
|
О
|
1
|
"Карабах"
|
12
|
7
|
2
|
3
|
28-11
|
23
|
2
|
"Зиря"
|
11
|
6
|
3
|
2
|
11-7
|
21
|
3
|
"Сабаил"
|
12
|
6
|
3
|
3
|
21-18
|
21
|
4
|
"Араз-Нахчыван"
|
12
|
6
|
2
|
4
|
15-13
|
20
|
5
|
"Сумгайыт"
|
12
|
5
|
3
|
4
|
12-13
|
18
|
6
|
"Нефтчи"
|
11
|
4
|
3
|
4
|
11-10
|
15
|
7
|
"Туран Товуз"
|
12
|
4
|
3
|
5
|
19-15
|
15
|
8
|
"Сабах"
|
11
|
3
|
4
|
4
|
15-14
|
13
|
9
|
"Габала"
|
11
|
2
|
2
|
7
|
7-20
|
8
|
10
|
"Кяпаз"
|
12
|
1
|
3
|
8
|
6-24
|
6
Бомбардиры: Олавио Жуниньо ("Карабах") - 9 голов, Александр Рамалингом ("Сабаил") - 6 голов.