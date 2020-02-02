​Премьер-лига: "Габала" примет "Кешлю", "Сабаил" сыграет с "Карабахом"

Сегодня пройдут еще два матча XV тура азербайджанской премьер-лиги по футболу.

Как передает Report, первой встречей дня станет противостояние "Габалы" и "Кешля". Матч на Габалинском городском стадионе будет судить Сабухи Байрамов.

В настоящее время "Габала" с 13 очками занимает 7-ую строчку, "Кешля" идет третьей с 23 баллами в активе.

Последний матч тура состоится между аутсайдером "Сабаилом" и лидером чемпионата "Карабахом". Игру на стадионе ASCO Arena будет судить Ингилаб Мамедов.

На данный момент агдамцы набрали 31 очко и возглавляют турнирную таблицу. Сейчас "Карабах" имеет шанс оторваться на 8 очков от своего ближайшего преследователя – "Нефтчи", который потерял очки. "Сабаил" с 12 баллами расположился на 8-ом месте. Победа даст ему возможность подняться на 6-ю строчку.

Азербайджанская премьер-лига, XV тур

2 февраля (воскресенье)

15:00. “Габала” – “Кешля”

Арбитры: Сабухи Байрамов, Муслим Алиев, Эюб Ибрагимов, Рауф Аллахвердиев

Судья-инспектор: Омар Пашаев

Представитель АФФА: Сеймур Салимли

Габалинский городской стадион

17:30. “Сабаил” – “Карабах”

Арбитры: Ингилаб Мамедов, Пярвин Талыбов, Рахиль Рамазанов, Фарид Гаджиев

Судья-инспектор: Иманхан Султани

Представитель АФФА: Аскер Амиралиев

Стадион “ASCO Arena”

Отметим, что в первый игровой день тура "Зиря" оказалась сильнее "Сабаха" - 2:0, а "Нефтчи" и "Сумгайыт" разошлись миром – 1:1.