​Премьер-лига: "Габала" примет "Кешлю", "Сабаил" сыграет с "Карабахом"

Сегодня пройдут еще два матча XV тура азербайджанской премьер-лиги по футболу.
Как передает Report, первой встречей дня станет противостояние "Габалы" и "Кешля". Матч на Габалинском городском стадионе будет судить Сабухи Байрамов.
В настоящее время "Габала" с 13 очками занимает 7-ую строчку, "Кешля" идет третьей с 23 баллами в активе.
Последний матч тура состоится между аутсайдером "Сабаилом" и лидером чемпионата "Карабахом". Игру на стадионе ASCO Arena будет судить Ингилаб Мамедов.
На данный момент агдамцы набрали 31 очко и возглавляют турнирную таблицу. Сейчас "Карабах" имеет шанс оторваться на 8 очков от своего ближайшего преследователя – "Нефтчи", который потерял очки. "Сабаил" с 12 баллами расположился на 8-ом месте. Победа даст ему возможность подняться на 6-ю строчку.
Азербайджанская премьер-лига, XV тур
2 февраля (воскресенье)
15:00. “Габала” – “Кешля”
Арбитры: Сабухи Байрамов, Муслим Алиев, Эюб Ибрагимов, Рауф Аллахвердиев
Судья-инспектор: Омар Пашаев
Представитель АФФА: Сеймур Салимли
Габалинский городской стадион
17:30. “Сабаил” – “Карабах”
Арбитры: Ингилаб Мамедов, Пярвин Талыбов, Рахиль Рамазанов, Фарид Гаджиев
Судья-инспектор: Иманхан Султани
Представитель АФФА: Аскер Амиралиев
Стадион “ASCO Arena”
Отметим, что в первый игровой день тура "Зиря" оказалась сильнее "Сабаха" - 2:0, а "Нефтчи" и "Сумгайыт" разошлись миром – 1:1.