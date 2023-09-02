Премьер-лига: "Габала" обыграла "Зиря"

В Премьер-лиге Азербайджана по футболу состоялась очередная игра V тура.

В Премьер-лиге Азербайджана по футболу состоялась очередная игра V тура.

Как сообщает Report , в первом матче дня "Габала" из одноименного города принимала бакинский клуб "Зиря".

Матч завершился победой хозяев со счетом 1:0, единственный гол забил Рауф Гусейнли на 20-й минуте.

"Габала", одержавшая свою первую победу в сезоне, идет на последнем месте с тремя очками. Столичный клуб, выигравший все предыдущие встречи, продолжает лидировать, набрав 12 очков.

Отметим, что во второй игре дня "Нефтчи" на выезде сыграет с "Сумгайытом". В первой игре тура "Туран Товуз" обыграл "Сабах" - 3:0. Остальные матчи состоятся 3 августа, "Кяпаз" встретится с "Араз-Нахчываном", а "Сабаил" с "Карабахом".