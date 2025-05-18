Премьер-лига: Cегодня встретятся "Карабах" и "Кяпаз"

В азербайджанской Премьер-лиге по футболу в рамках матчей 35-го тура встретятся действующий чемпион агдамский "Карабах" и гянджинский "Кяпаз".

В азербайджанской Премьер-лиге по футболу в рамках матчей 35-го тура встретятся действующий чемпион агдамский "Карабах" и гянджинский "Кяпаз".

Как сообщает Report , матч на "Азерсун Арене" в Баку, где агдамцы проводят домашние встречи, начнется в 19:00.

После финального свистка состоится церемония награждения "Карабаха".

"Скакуны", набрав 83 очка, гарантировали себе золотые медали чемпионата, гянджинцы же занимают восьмое место с 32 баллами.

Второй матч дня пройдет между "Нефтчи" и "Сабаил". Встреча на "Нефтчи Арене" начнется в 17:00.

Хозяева идут в турнирной таблице шестыми, у них в активе 40 очков, гости набрали 22 балла и находятся на последнем, десятом месте.

Как и в матче "Карабах" - "Кяпаз", любой результат этой встречи не повлияет на положение клубов в турнирной таблице.

Азербайджанская Премьер-лига

IV круг, XXXV тур

18 мая

17:00. "Нефтчи" – "Сабаил"

Судьи: Ниджат Исмаиллы, Зейнал Зейналов, Ширмамед Мамедов, Эмин Алиев

VAR: Джавид Джалилов

AVAR: Эльвин Байрамов

Судья-инспектор: Зохраб Гадиев

Представитель АФФА: Эльман Мусаев

"Нефтчи Арена"

19:00. "Карабах" – "Кяпаз"

Судьи: Реван Хамзазаде, Джамиль Гулиев, Рахман Имами, Рауф Джабаров

VAR: Рашад Ахмедов

AVAR: Али Алиев

Судья-инспектор: Омар Пашаев

Представитель АФФА: Эльгиз Аббасов

"Азерсун Арена".

Отметим, что в предыдущих матчах тура "Туран Товуз" на выезде победил "Сумгайыт", а "Араз-Нахчыван" обыграл "Шамахы" со счетом 1:0, в матче "Зиря" – "Сабах" победитель не определился - 1:1.