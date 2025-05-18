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Премьер-лига: Cегодня встретятся "Карабах" и "Кяпаз"

Премьер-лига: Cегодня встретятся "Карабах" и "Кяпаз" В азербайджанской Премьер-лиге по футболу в рамках матчей 35-го тура встретятся действующий чемпион агдамский "Карабах" и гянджинский "Кяпаз".
Футбол
18 мая 2025 г. 09:57
Премьер-лига: Cегодня встретятся Карабах и Кяпаз

В азербайджанской Премьер-лиге по футболу в рамках матчей 35-го тура встретятся действующий чемпион агдамский "Карабах" и гянджинский "Кяпаз".

Как сообщает Report, матч на "Азерсун Арене" в Баку, где агдамцы проводят домашние встречи, начнется в 19:00.

После финального свистка состоится церемония награждения "Карабаха".

"Скакуны", набрав 83 очка, гарантировали себе золотые медали чемпионата, гянджинцы же занимают восьмое место с 32 баллами.

Второй матч дня пройдет между "Нефтчи" и "Сабаил". Встреча на "Нефтчи Арене" начнется в 17:00.

Хозяева идут в турнирной таблице шестыми, у них в активе 40 очков, гости набрали 22 балла и находятся на последнем, десятом месте.

Как и в матче "Карабах" - "Кяпаз", любой результат этой встречи не повлияет на положение клубов в турнирной таблице.

Азербайджанская Премьер-лига
IV круг, XXXV тур
18 мая

17:00. "Нефтчи" – "Сабаил"
Судьи: Ниджат Исмаиллы, Зейнал Зейналов, Ширмамед Мамедов, Эмин Алиев
VAR: Джавид Джалилов
AVAR: Эльвин Байрамов
Судья-инспектор: Зохраб Гадиев
Представитель АФФА: Эльман Мусаев
"Нефтчи Арена"

19:00. "Карабах" – "Кяпаз"
Судьи: Реван Хамзазаде, Джамиль Гулиев, Рахман Имами, Рауф Джабаров
VAR: Рашад Ахмедов
AVAR: Али Алиев
Судья-инспектор: Омар Пашаев
Представитель АФФА: Эльгиз Аббасов
"Азерсун Арена".

Отметим, что в предыдущих матчах тура "Туран Товуз" на выезде победил "Сумгайыт", а "Араз-Нахчыван" обыграл "Шамахы" со счетом 1:0, в матче "Зиря" – "Сабах" победитель не определился - 1:1.

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Версия на азербайджанском языке Premyer Liqa: "Qarabağ" bu gün "Kəpəz"lə üz-üzə gələcək

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