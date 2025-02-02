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Премьер-лига Азербайджана: "Зиря" выиграла у "Карабаха"

Премьер-лига Азербайджана: "Зиря" выиграла у "Карабаха" В XXI туре чемпионата Азербайджана по футболу "Зиря" одержала победу над "Карабахом".
Футбол
2 февраля 2025 г. 21:14
Премьер-лига Азербайджана: Зиря выиграла у Карабаха

В XXI туре чемпионата Азербайджана по футболу "Зиря" одержала победу над "Карабахом".

Как сообщает Report, матч, прошедший на стадионе Спортивного комплекса "Зиря", завершился победой хозяев со счетом 3:2.

В составе "Орлов" отличились Салифу Сума (56, 67) и Давит Волков (90). Голы за "Карабах" забили Алексей Кашук (20) и Патрик Андраде (42).

Команда под руководством Курбана Курбанова с 50 очками занимает первое место в турнирной таблице, а "Зиря" с 39 очками - третья.

В других матчах тура "Кяпаз" победил "Сабах" со счетом 3:2, "Нефтчи" одержал минимальную победу над "Шамахы" — 1:0. "Туран Товуз" сыграл вничью с "Сабайлом" (1:1), а "Сумгайыт" и "Араз-Нахчыван" завершили матч в ничью без голов (0:0).

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Версия на азербайджанском языке Premyer Liqa: "Zirə" "Qarabağ"a qalib gəlib

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