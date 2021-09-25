Премьер-лига Азербайджана: "Зиря" в гостях победил "Сабаил"

Состоялся очередной матч пятого тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.
Как сообщает Report, во втором матче дня "Сабаил" принимал "Зиря".
Встреча, которая проходила на стадионе "ASCO Arena" завершилась победой гостей со счетом 2:1.
На 16-й минуте грузинский нападающий "Зиря" Давид Волков открыл счет. Затем он же на 40-й минуте удвоил счет.
До перерыва, хозяева поля благодаря забитому мячу Юргена Гока, сократили счет до минимума.
Во втором тайме несмотря на усилие обеих команд, счет так и не изменился.
Отметим, что в первом матче дня "Карабах" на выезде сыграл вничью с "Кешля" - 1:1.
Завершится тур 26 сентября матчами "Сабах-Нефтчи" и "Сумгайыт-Габала".