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Премьер-лига Азербайджана: "Зиря" в гостях победил "Сабаил"

Премьер-лига Азербайджана: "Зиря" в гостях победил "Сабаил" Состоялся очередной матч пятого тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.
Футбол
25 сентября 2021 г. 21:19
Премьер-лига Азербайджана: Зиря в гостях победил Сабаил

Состоялся очередной матч пятого тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report, во втором матче дня "Сабаил" принимал "Зиря".

Встреча, которая проходила на стадионе "ASCO Arena" завершилась победой гостей со счетом 2:1.

На 16-й минуте грузинский нападающий "Зиря" Давид Волков открыл счет. Затем он же на 40-й минуте удвоил счет.

До перерыва, хозяева поля благодаря забитому мячу Юргена Гока, сократили счет до минимума.

Во втором тайме несмотря на усилие обеих команд, счет так и не изменился.

Отметим, что в первом матче дня "Карабах" на выезде сыграл вничью с "Кешля" - 1:1.

Завершится тур 26 сентября матчами "Сабах-Нефтчи" и "Сумгайыт-Габала".

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Premyer Liqası: "Zirə" səfərdə "Səbail"ə qalib gəlib

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