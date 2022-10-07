Премьер-лига Азербайджана: "Зиря" будет принимать "Шамахы"

Сегодня стартует 9-й тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.
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В единственном противостоянии тура на 7 октября сойдутся занимающий 5-ю строчку турнирной таблицы с 13 очками "Зиря" и находящийся на последнем - 10-м месте "Шамахы" (2 очка).
До сих пор команды встречались в чемпионате страны 27 раз. В 10 из них выиграли "орлы", в шести играх победителем становился "Шамахы". По соотношению забитых мячей столичный клуб опережает соперника – 33:27.
Также следует отметить, что "Зиря" не проигрывает последние восемь матчей в Премьер-лиге, а "Шамахы" не забивает в пяти последних играх.
Премьер-лига Азербайджана
IX тур
7 октября
17:30. "Зиря" - "Шамахы"
Стадион спортивного комплекса "Зиря"
Отметим, что матчи 9-го тура "Сабаил" - "Сумгайыт", "Нефтчи" - "Туран Товуз" пройдут 8 октября, а "Габала" - "Карабах", "Сабах" - "Кяпаз" – 9 октября.