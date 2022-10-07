О нас

Премьер-лига Азербайджана: "Зиря" будет принимать "Шамахы"

Премьер-лига Азербайджана: "Зиря" будет принимать "Шамахы" Сегодня стартует 9-й тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.
Футбол
7 октября 2022 г. 07:52
Премьер-лига Азербайджана: Зиря будет принимать Шамахы

Сегодня стартует 9-й тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report, в первый игровой день состоится один матч.

В единственном противостоянии тура на 7 октября сойдутся занимающий 5-ю строчку турнирной таблицы с 13 очками "Зиря" и находящийся на последнем - 10-м месте "Шамахы" (2 очка).

До сих пор команды встречались в чемпионате страны 27 раз. В 10 из них выиграли "орлы", в шести играх победителем становился "Шамахы". По соотношению забитых мячей столичный клуб опережает соперника – 33:27.

Также следует отметить, что "Зиря" не проигрывает последние восемь матчей в Премьер-лиге, а "Шамахы" не забивает в пяти последних играх.

Премьер-лига Азербайджана
IX тур
7 октября

17:30. "Зиря" - "Шамахы"
Стадион спортивного комплекса "Зиря"

Отметим, что матчи 9-го тура "Сабаил" - "Сумгайыт", "Нефтчи" - "Туран Товуз" пройдут 8 октября, а "Габала" - "Карабах", "Сабах" - "Кяпаз" – 9 октября.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Premyer Liqa: "Zirə" "Şamaxı"nı qəbul edəcək

Самое важное

Президент: Азербайджан поддерживает процесс по нормализации отношений между Турцией и Арменией
Президент: Азербайджан поддерживает процесс по нормализации отношений между Турцией и Арменией
7 октября 2022 г. 06:43
В Праге вновь состоялась встреча лидеров Азербайджана, Армении, Франции и Совета ЕС
ФотоВ Праге вновь состоялась встреча лидеров Азербайджана, Армении, Франции и Совета ЕС
7 октября 2022 г. 04:38
Президент Ильхам Алиев в Праге дал интервью азербайджанским телеканалам
Президент Ильхам Алиев в Праге дал интервью азербайджанским телеканалам
7 октября 2022 г. 00:51
Президент Азербайджана: Планируем продолжить неформальные контакты с представителями армянского населения Карабаха
Президент Азербайджана: Планируем продолжить неформальные контакты с представителями армянского населения Карабаха
7 октября 2022 г. 00:48
Президент: Когда я обратился к премьер-министру Армении по поводу маршрута для автомагистрали, я так и не получил ответа
Президент: Когда я обратился к премьер-министру Армении по поводу маршрута для автомагистрали, я так и не получил ответа
7 октября 2022 г. 00:18
Ильхам Алиев: Ни у армянской стороны, ни у Совета Европы нет вопросов относительно пяти принципов
Ильхам Алиев: Ни у армянской стороны, ни у Совета Европы нет вопросов относительно пяти принципов
6 октября 2022 г. 23:53
Президент Ильхам Алиев: С возможным мирным соглашением мы закроем страницу войны и вражды
Президент Ильхам Алиев: С возможным мирным соглашением мы закроем страницу войны и вражды
6 октября 2022 г. 23:52
Президент Азербайджана: Если Армения проявит добрую волю, мирный договор может быть подписан до конца года
Президент Азербайджана: Если Армения проявит добрую волю, мирный договор может быть подписан до конца года
6 октября 2022 г. 23:47
Ильхам Алиев: Армяне Карабаха будут обладать теми же правами, что и другие граждане Азербайджана
Ильхам Алиев: Армяне Карабаха будут обладать теми же правами, что и другие граждане Азербайджана
6 октября 2022 г. 22:36
Президент: Все мировое сообщество уже четко осознает, что Карабах – это Азербайджан
Президент: Все мировое сообщество уже четко осознает, что Карабах – это Азербайджан
6 октября 2022 г. 22:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi