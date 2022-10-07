Премьер-лига Азербайджана: "Зиря" будет принимать "Шамахы"

Сегодня стартует 9-й тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Сегодня стартует 9-й тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report , в первый игровой день состоится один матч.

В единственном противостоянии тура на 7 октября сойдутся занимающий 5-ю строчку турнирной таблицы с 13 очками "Зиря" и находящийся на последнем - 10-м месте "Шамахы" (2 очка).

До сих пор команды встречались в чемпионате страны 27 раз. В 10 из них выиграли "орлы", в шести играх победителем становился "Шамахы". По соотношению забитых мячей столичный клуб опережает соперника – 33:27.

Также следует отметить, что "Зиря" не проигрывает последние восемь матчей в Премьер-лиге, а "Шамахы" не забивает в пяти последних играх.

Премьер-лига Азербайджана

IX тур

7 октября

17:30. "Зиря" - "Шамахы"

Стадион спортивного комплекса "Зиря"

Отметим, что матчи 9-го тура "Сабаил" - "Сумгайыт", "Нефтчи" - "Туран Товуз" пройдут 8 октября, а "Габала" - "Карабах", "Сабах" - "Кяпаз" – 9 октября.