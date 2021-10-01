Премьер-лига Азербайджана: "Зиря" благодаря победе поднялась на второе место

Стартовал шестой тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Стартовал шестой тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report, в стартовом матче "Зиря" принимала "Сумгайыт. Матч, проходивший на стадионе спорткомплекса "Зиря" завершился победой хозяев поля со счетом 1:0. Единственный гол на 14-й минуте забил бельгийский полузащитник Лорис Броньо.

После этой победы "Зиря" набрала 11 очков и поднялась на второе место. "Сумгайыт" остался на 5-м месте с 7 очками.

Отметим, что 2 октября состоятся еще два матча тура. "Кешля" встретится с "Сабахом", а "Сабаил" с "Нефтчи". Завершится тур матчем "Карабах" и "Габала", который пройдет 3 октября.