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Премьер-лига Азербайджана: "Зиря" благодаря победе поднялась на второе место

Премьер-лига Азербайджана: "Зиря" благодаря победе поднялась на второе место Стартовал шестой тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.
Футбол
1 октября 2021 г. 21:33
Премьер-лига Азербайджана: Зиря благодаря победе поднялась на второе место

Стартовал шестой тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report, в стартовом матче "Зиря" принимала "Сумгайыт. Матч, проходивший на стадионе спорткомплекса "Зиря" завершился победой хозяев поля со счетом 1:0. Единственный гол на 14-й минуте забил бельгийский полузащитник Лорис Броньо.

После этой победы "Зиря" набрала 11 очков и поднялась на второе место. "Сумгайыт" остался на 5-м месте с 7 очками.

Отметим, что 2 октября состоятся еще два матча тура. "Кешля" встретится с "Сабахом", а "Сабаил" с "Нефтчи". Завершится тур матчем "Карабах" и "Габала", который пройдет 3 октября.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Premyer Liqası: "Zirə" qələbə sayəsində 2-ci pilləyə yüksəlib

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