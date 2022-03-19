Премьер-лига Азербайджана: Сегодня завершается ХХ тур

Сегодня завершится XX тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.
Как сообщает Report, в последний игровой день пройдут два матча.
В первом поединке дня "Сабах", находящийся на 5-м месте с 23 очками примет "Сабаил", который является аутсайдером с 11 очками.
Тур закроется встречей между клубами "Зиря" и "Карабах".
Премьер-лига Азербайджана
ХХ тур
19 марта (суббота)
16:45. "Сабах" - "Сабаил"
Судьи: Алияр Агаев, Зейнал Зейналов, Акиф Амирали, Рашад Ахмедов
Судья-инспектор: Вюсал Алиев
Представитель АФФА: Рамиз Мустафаев
Банк Республика Арена.
19:00. "Зиря" - "Карабах"
Судьи: Рауф Джабаров, Муслим Алиев, Джамиль Гулиев, Ряван Гамзазаде
Судья-инспектор: Ровшан Ахмедов
Представитель АФФА: Аслан Шахгельдиев
Стадион спортивного комплекса "Зиря".
Отметим, что в первый день тура "Кешля" дома сыграла вничью 1:1 с "Сумгайытом", а "Нефтчи" обыграл "Габалу" - 4:0.