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Премьер-лига Азербайджана: Сегодня завершается ХХ тур

Премьер-лига Азербайджана: Сегодня завершается ХХ тур Сегодня завершится XX тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.
Футбол
19 марта 2022 г. 08:21
Премьер-лига Азербайджана: Сегодня завершается ХХ тур

Сегодня завершится XX тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report, в последний игровой день пройдут два матча.

В первом поединке дня "Сабах", находящийся на 5-м месте с 23 очками примет "Сабаил", который является аутсайдером с 11 очками.

Тур закроется встречей между клубами "Зиря" и "Карабах".

Премьер-лига Азербайджана

ХХ тур

19 марта (суббота)

16:45. "Сабах" - "Сабаил"

Судьи: Алияр Агаев, Зейнал Зейналов, Акиф Амирали, Рашад Ахмедов

Судья-инспектор: Вюсал Алиев

Представитель АФФА: Рамиз Мустафаев

Банк Республика Арена.

19:00. "Зиря" - "Карабах"

Судьи: Рауф Джабаров, Муслим Алиев, Джамиль Гулиев, Ряван Гамзазаде

Судья-инспектор: Ровшан Ахмедов

Представитель АФФА: Аслан Шахгельдиев

Стадион спортивного комплекса "Зиря".

Отметим, что в первый день тура "Кешля" дома сыграла вничью 1:1 с "Сумгайытом", а "Нефтчи" обыграл "Габалу" - 4:0.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Premyer Liqası: Tura mərkəzi oyunla yekun vurulur

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