Премьер-лига Азербайджана: Завершился восьмой тур

Завершился восьмой тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Завершился восьмой тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report, последний матч состоялся на "Далга Арене".

Лидер "Зиря" уступил клубу "Араз-Нахчыван" с минимальным счетом 0:1. Судьбу поединка решил единственный гол Нуно Родригеса на 78-й минуте.

Благодаря этому результату "Араз-Нахчыван" увеличил количество очков до 13.

Отметим, что в предыдущих играх тура "Карабах" разгромил "Сумгайыт" - 5:0, "Нефтчи" одолел "Туран Товуз" - 1:0, "Габала" с аналогичным счетом "Кяпаз", а "Сабаил" и "Сабах" сыграли вничью - 2:2.