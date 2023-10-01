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Премьер-лига Азербайджана: Завершился восьмой тур

Премьер-лига Азербайджана: Завершился восьмой тур Завершился восьмой тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.
Футбол
1 октября 2023 г. 20:54
Премьер-лига Азербайджана: Завершился восьмой тур

Завершился восьмой тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report, последний матч состоялся на "Далга Арене".

Лидер "Зиря" уступил клубу "Араз-Нахчыван" с минимальным счетом 0:1. Судьбу поединка решил единственный гол Нуно Родригеса на 78-й минуте.

Благодаря этому результату "Араз-Нахчыван" увеличил количество очков до 13.

Отметим, что в предыдущих играх тура "Карабах" разгромил "Сумгайыт" - 5:0, "Нефтчи" одолел "Туран Товуз" - 1:0, "Габала" с аналогичным счетом "Кяпаз", а "Сабаил" и "Сабах" сыграли вничью - 2:2.

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Версия на азербайджанском языке Premyer Liqa: “Araz-Naxçıvan” “Zirə”ni məğlub edib

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