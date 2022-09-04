Премьер-лига Азербайджана: Завершился пятый тур

Завершился пятый тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Завершился пятый тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report, в последнем матче тура "Зиря" принимала "Габалу". Поединок на Далга Арене завершился победой хозяев со счетом 2:1.

После этого успеха, "Зиря" увеличила свои очки до 7 и поднялась на 6-е место. "Габала» же, опустилась на 4-е место, потерпев второе поражение подряд.

Отметим, что в предыдущих играх V тура "Карабах" обыграл "Кяпаз" - 1:0, "Туран Товуз" "Шамахы" - 1:0, "Нефтчи" "Сумгайыт - 3:0. Во встрече между клубами "Сабах" и "Сабаил" счет не был открыт.