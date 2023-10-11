О нас

Премьер-лига Азербайджана: За играми первого тура наблюдали свыше 66 тыс. зрителей

Премьер-лига Азербайджана: За играми первого тура наблюдали свыше 66 тыс. зрителей За матчами первого тура Премьер-лиги Азербайджана сезона 2023/2024 со стадионов наблюдали свыше 66 570 зрителей.
Футбол
11 октября 2023 г. 13:26
Премьер-лига Азербайджана: За играми первого тура наблюдали свыше 66 тыс. зрителей

За матчами первого тура Премьер-лиги Азербайджана сезона 2023/2024 со стадионов наблюдали свыше 66 570 зрителей.

Согласно исследованию Report, такое число болельщиков проявило интерес к чемпионату в 44 матчах из 9 оставшихся туров.

Наибольший интерес зрителей вызвал VI тур. Так, на домашних играх футбольных клубов "Зиря", "Кяпяз", "Араз-Нахчыван", "Туран Товуз" и "Карабах" собралось в общей сложности 10 950 болельщиков.

Самой яркой игрой стала встреча IX тура между клубами "Нефтчи" и "Карабах". За матчем на стадионе "Нефтчи Арена", в котором гости одержали победу со счетом 2:0, с трибун наблюдали 5 400 человек. Наименьший интерес вызвала встреча IV тура между клубами "Араз-Нахчыван" и "Сумгайыт". На игре, которая завершилась со счетом 1:1, присутствовало 350 человек.

В целом, на 18-ти из 44 матчей число зрителей не достигло 1000 человек.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Premyer Liqası: Birinci dövrənin oyunlarını stadionlardan ümumilikdə 66 571 tamaşaçı izləyib - STATİSTİKA

Экслюзивные новости

Политолог: Решения правительства Франции трудно не воспринимать как проармянские
Политолог: Решения правительства Франции трудно не воспринимать как проармянские
11 октября 2023 г. 14:35
В Азербайджане на АЗС установят зарядные станции для электромобилей
В Азербайджане на АЗС установят зарядные станции для электромобилей
11 октября 2023 г. 13:47
Диакон: РПЦ готова содействовать диалогу духовных лидеров Азербайджана и Армении
Диакон: РПЦ готова содействовать диалогу духовных лидеров Азербайджана и Армении
11 октября 2023 г. 10:34
Раввин Шнайер: Азербайджан - великолепный пример межрелигиозного и межкультурного диалога
Раввин Шнайер: Азербайджан - великолепный пример межрелигиозного и межкультурного диалога
11 октября 2023 г. 09:42
Политолог: Восстановление Азербайджаном территориальной целостности дает надежду Сербии
Политолог: Восстановление Азербайджаном территориальной целостности дает надежду Сербии
10 октября 2023 г. 15:35
Французский эксперт: Голосующие за антиазербайджанскую резолюцию депутаты Европарламента вредят Европе
Французский эксперт: Голосующие за антиазербайджанскую резолюцию депутаты Европарламента вредят Европе
10 октября 2023 г. 12:20
Трансграничные территории Азербайджана с Грузией могут быть включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО
Трансграничные территории Азербайджана с Грузией могут быть включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО
9 октября 2023 г. 14:18
Замминистра: Азербайджан в ближайшие 10 лет не столкнется с проблемой питьевой воды
Замминистра: Азербайджан в ближайшие 10 лет не столкнется с проблемой питьевой воды
9 октября 2023 г. 13:27
Политолог из Сербии: Между Баку и Белградом сложились прекрасные отношения
Политолог из Сербии: Между Баку и Белградом сложились прекрасные отношения
7 октября 2023 г. 17:44
Увеличилось число погибших и раненых в результате ракетных ударов по Харькову
Увеличилось число погибших и раненых в результате ракетных ударов по Харькову
7 октября 2023 г. 11:52

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi