Премьер-лига Азербайджана: За играми первого тура наблюдали свыше 66 тыс. зрителей

За матчами первого тура Премьер-лиги Азербайджана сезона 2023/2024 со стадионов наблюдали свыше 66 570 зрителей.

За матчами первого тура Премьер-лиги Азербайджана сезона 2023/2024 со стадионов наблюдали свыше 66 570 зрителей.

Согласно исследованию Report, такое число болельщиков проявило интерес к чемпионату в 44 матчах из 9 оставшихся туров.

Наибольший интерес зрителей вызвал VI тур. Так, на домашних играх футбольных клубов "Зиря", "Кяпяз", "Араз-Нахчыван", "Туран Товуз" и "Карабах" собралось в общей сложности 10 950 болельщиков.

Самой яркой игрой стала встреча IX тура между клубами "Нефтчи" и "Карабах". За матчем на стадионе "Нефтчи Арена", в котором гости одержали победу со счетом 2:0, с трибун наблюдали 5 400 человек. Наименьший интерес вызвала встреча IV тура между клубами "Араз-Нахчыван" и "Сумгайыт". На игре, которая завершилась со счетом 1:1, присутствовало 350 человек.

В целом, на 18-ти из 44 матчей число зрителей не достигло 1000 человек.