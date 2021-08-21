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Премьер-лига Азербайджана: Второй тур стартует 2 играми

Премьер-лига Азербайджана: Второй тур стартует 2 играми Сегодня стартует второй тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.
Футбол
21 августа 2021 г. 07:30
Премьер-лига Азербайджана: Второй тур стартует 2 играми

Сегодня стартует второй тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

По данным Report, в первый игровой день состоится 2 матча.

Первый матч дня состоится в Габале между одноименной командой и клубом "Кешля". Встреча, которую будет вести Рашад Ахмедов, начнется в 18:00. После первого тура представитель Габалы с 1 очком делит 3 - 6 места с "Нефтчи", "Зиря" и "Карабахом". Столичный клуб с 0 очками - на последнем месте. До сих пор в поединках этих клубов, которые встречались в чемпионате страны 51 раз, хозяева поля одержали 14 побед, а гости - 19. В 18 матчах победитель не определен. Разница мячей также в пользу бакинцев - 68-51. "Габала" забила в последних трех матчах. В последних четырех играх соперников команда гостей не одержала ни одной победы.

А на последней встрече дня лидер "Сумгайыт" сыграет с "Сабахом" дома. Главным судьей матча станет рефери ФИФА Алияр Агаев. Матч начнется в 20:00. Уверенную победу в первом туре одержал представитель Сумгайыта. А "Сабах" без очков вместе с "Кешлей" делит 7-8-е места. Из 11 проведенных до этого игр 5 были выиграны хозяевами поля, 4 - гостями. 2 встречи закончились ничьей. На 15 забитых "Сумгаитом" голов "Сабах" ответил 12 мячами. Представитель столицы, который не проигрывал три матча, забил в последних шести встречах. "Сумгаит" потерпел поражение, пропустив 2 гола в последних трех домашних играх.

Премьер-Лига Азербайджана

II тур

18:00. “Габала "– ”Кешля"
Судьи: Рашад Ахмедов, Джаваншир Юсифов, Эюб Ибрагимов, Турал Гурбанов
Судья-инспектор: Мунис Абдуллаев
Представитель АФФА: Эльданиз Мусаев
Городской стадион Габалы

20:00. "Сумгайыт" – ”Сабах"
Судьи: Алияр Агаев, Зейнал Зейналов, Акиф Амирали, Рауф Аллахвердиев
Судья-инспектор: Ровшан Ахмедов
Представитель АФФА: Руфат Амиров
“Капитал Банк Арена”

Отметим, что тур завершится 22 августа матчами "Зира" - "Нефтчи" и "Карабах" - "Сабаил".

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Premyer Liqası: İkinci tur 2 oyunla start götürəcək

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