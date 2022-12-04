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Премьер-лига Азербайджана: В битве аутсайдеров победу одержали гости

Премьер-лига Азербайджана: В битве аутсайдеров победу одержали гости Очередная игра XVI тура состоялась в Премьер-лиге Азербайджана по футболу.
Футбол
4 декабря 2022 г. 16:38
Премьер-лига Азербайджана: В битве аутсайдеров победу одержали гости

Очередная игра XVI тура состоялась в Премьер-лиге Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report, "Кяпаз" в Гяндже принимал "Сумгайыт". В поединке аутсайдеров с минимальным счетом победили гости. Единственный гол на 89-й минуте забил капитан Вургун Гусейнов.

Завершится тур сегодня матчем "Зиря" - "Туран Товуз", который начнется в 17:00.

Отметим, что в предыдущих играх тура "Карабах" обыграл "Нефтчи" со счетом 4:0, "Габала" оказался сильнее "Сабаил" - 2:1, а "Шамахы" на выезде сыграл вничью с "Сабахом" в Баку – 1:1.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Premyer Liqası: Autsayderlərin duelində qonaqlar qələbə qazanıb

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