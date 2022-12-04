Премьер-лига Азербайджана: В битве аутсайдеров победу одержали гости

Очередная игра XVI тура состоялась в Премьер-лиге Азербайджана по футболу.

Очередная игра XVI тура состоялась в Премьер-лиге Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report, "Кяпаз" в Гяндже принимал "Сумгайыт". В поединке аутсайдеров с минимальным счетом победили гости. Единственный гол на 89-й минуте забил капитан Вургун Гусейнов.

Завершится тур сегодня матчем "Зиря" - "Туран Товуз", который начнется в 17:00.

Отметим, что в предыдущих играх тура "Карабах" обыграл "Нефтчи" со счетом 4:0, "Габала" оказался сильнее "Сабаил" - 2:1, а "Шамахы" на выезде сыграл вничью с "Сабахом" в Баку – 1:1.