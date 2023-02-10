Премьер-лига Азербайджана: тур стартует с игры "Габала" - "Нефтчи"

Сегодня будет дан старт XXII туру Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Сегодня будет дан старт XXII туру Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report , в первый игровой день пройдет одна встреча - "Нефтчи" на выезде сыграет в Габале с одноименной командой.

На данный момент "черно-белые" находятся на третьем месте с 44 очками, а хозяева занимают пятую строчку таблицы, набрав 27 очков.

До сих пор команды встречались в чемпионате страны 57 раз. Столичный клуб выиграл 27 игры, провинциальный клуб – 17, в 13 матчах была зафиксирована ничья. В разнице забитых и пропущенных мячей "Нефтчи" имеет преимущество - 86:67.

Премьер-лига Азербайджана

XXII тур

10 февраля (пятница)

15:00. "Габала" - "Нефтчи"

Судьи: Фарид Гаджиев, Акиф Амрали, Зохраб Аббасов, Турал Гурбанов

VAR: Рауф Джабаров

AVAR: Намиг Гусейнов

Судья-инспектор: Омар Пашаев

Представитель АФФА: Машаллах Ахмедов

Габалинский городской стадион.

Отметим, что в рамках тура матчи "Туран Товуз" — "Кяпаз" и "Карабах" — "Сабах" пройдут 11 февраля, а "Сабаил" — "Зиря" и "Сумгайыт" — "Шамахы" - 12 февраля.