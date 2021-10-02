О нас
Report Georgia
Аудио новости

Премьер-лига Азербайджана: Тур продолжится двумя матчами

Премьер-лига Азербайджана: Тур продолжится двумя матчами Сегодня в Премьер-лиге Азербайджана по футболу пройдут еще два матча шестого тура.
Футбол
2 октября 2021 г. 07:51
Премьер-лига Азербайджана: Тур продолжится двумя матчами

Сегодня в Премьер-лиге Азербайджана по футболу пройдут еще два матча шестого тура.

Как сообщает Report, обе встречи состоятся в столице.

В первой, отношения между собой выяснят "Кешля" и "Сабах", которые делят 7-е и 8-е места, имея в своем активе по 1 очку.

В заключительной игре дня "Нефтчи" на стадионе ASCO Arena примет "Сабаил".

Премьер-лига Азербайджана

VI тур

2 октября (суббота)

17:00. "Кешля" - "Сабах"

Судьи: Рашад Ахмедов, Рахиль Рамазанов, Рахман Имами, Рауф Аллахвердиев.

Судья-инспектор: Гюлага Джабаров

Представитель АФФА: Аскер Амиралиев

АСК Арена

19:15. "Сабаил" - "Нефтчи"

Судьи: Вугар Гасанлы, Парвин Талыбов, Эйюб Ибрагимов, Фарид Гаджиев

Судья-инспектор: Ровшан Ахмедов

Представитель АФФА: Мубариз Гусейнов

АСКО "Арена".

Отметим, что в первый день "Зиря" дома обыграла "Сумгайыт" с минимальным счетом 1:0. Завершится тур матчем "Карабах"-"Габала", который пройдет 3 октября.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке "ASK Arena"da autsayderlərin dueli, "Neftçi" "Səbail"in qonağı olacaq

Самое читаемое

В Киеве состоялось мероприятие по случаю Дня памяти
ФотоВ Киеве состоялось мероприятие по случаю Дня памяти
27 сентября 2021 г. 17:44
Скончался Сайяд Ализаде
Скончался Сайяд Ализаде
30 сентября 2021 г. 22:53
Азербайджанская пианистка из Германии: В любой ситуации я полномочный представитель моей Родины
ФотоАзербайджанская пианистка из Германии: В любой ситуации я полномочный представитель моей Родины
28 сентября 2021 г. 15:45
Лига конференций: Карабах с крупным счетом в гостях побеждает Омонию
ВидеоЛига конференций: "Карабах" с крупным счетом в гостях побеждает "Омонию"
1 октября 2021 г. 00:54
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в шествии в Баку
ФотоПрезидент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в шествии в Баку
27 сентября 2021 г. 18:10
Эксперт: Операция «Железный кулак» привела к полной капитуляции Армении
Эксперт: Операция «Железный кулак» привела к полной капитуляции Армении
27 сентября 2021 г. 10:47
МВД прокомментировало инцидент перед школой в Баку
МВД прокомментировало инцидент перед школой в Баку
25 сентября 2021 г. 10:47
В Северной Ирландии почтили память шехидов Отечественной войны
В Северной Ирландии почтили память шехидов Отечественной войны
27 сентября 2021 г. 16:22
В память о героях…  
ФотоВ память о героях…  
27 сентября 2021 г. 15:30
Назначен новый гендиректор издательства Азербайджан
Назначен новый гендиректор издательства "Азербайджан"
1 октября 2021 г. 16:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi