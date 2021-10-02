Премьер-лига Азербайджана: Тур продолжится двумя матчами

Сегодня в Премьер-лиге Азербайджана по футболу пройдут еще два матча шестого тура.
Как сообщает Report, обе встречи состоятся в столице.
В первой, отношения между собой выяснят "Кешля" и "Сабах", которые делят 7-е и 8-е места, имея в своем активе по 1 очку.
В заключительной игре дня "Нефтчи" на стадионе ASCO Arena примет "Сабаил".
Премьер-лига Азербайджана
VI тур
2 октября (суббота)
17:00. "Кешля" - "Сабах"
Судьи: Рашад Ахмедов, Рахиль Рамазанов, Рахман Имами, Рауф Аллахвердиев.
Судья-инспектор: Гюлага Джабаров
Представитель АФФА: Аскер Амиралиев
АСК Арена
19:15. "Сабаил" - "Нефтчи"
Судьи: Вугар Гасанлы, Парвин Талыбов, Эйюб Ибрагимов, Фарид Гаджиев
Судья-инспектор: Ровшан Ахмедов
Представитель АФФА: Мубариз Гусейнов
АСКО "Арена".
Отметим, что в первый день "Зиря" дома обыграла "Сумгайыт" с минимальным счетом 1:0. Завершится тур матчем "Карабах"-"Габала", который пройдет 3 октября.