Премьер-лига Азербайджана: "Сумгайыт" впервые в сезоне потерял очки

В Премьер-лиге Азербайджана по футболу дан старт играм IV тура.

В Премьер-лиге Азербайджана по футболу дан старт играм IV тура.

Как сообщает Report , матч открытия состоялся на "Далга Арене".

Выиграв первые две встречи сезона, "Сумгайыт" на выезде сыграл с вернувшимся в элиту "Араз-Нахчываном". Игру судил Кямал Умудлу.

Счет на 63-й минуте открыли гости, Ровлан Мурадов реализовал пенальти. Однако спустя 9 минут Туран Манафов в составе нахчыванцев восстановил статус-кво и установил окончательный счет.

"Сумгайыт" после выездной ничьи 1:1 впервые потерял очки в сезоне. После трех игр команда идет второй в чемпионате с 7 очками в активе. "Араз-Нахчыван" увеличил количество очков до 4 и занимает 6-ю строчку турнирной таблицы.