Премьер-лига Азербайджана: "Сумгайыт" набирает очередные очки

Завершился девятый тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Завершился девятый тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report, в последнем матче "Сумгайыт" принимал "Сабаил". Встреча, проходившая на стадионе "Kapital Bank Arena" завершилась победой хозяев поля со счетом 2:0. Это была первая победа "Сумгайыта" в последних шести играх.

Отметим, что "Сумгайыт" набрав 11 очков поднялся на 5-е место, опередив "Сабаил" в турнирной таблице.

Ранее, "Сабах" обыграл в гостях клуб "Габала" - 3:1, "Зиря" дома "Кешля" - 2:0, а "Карабах" разгромил "Нефтчи" со счетом 4:0.